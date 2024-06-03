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АНАЛІТИКА

Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто

13:12 03.06.2024 |

Транспорт

 

Toyota Motor і Mazda Motor тимчасово призупинили постачання або продажі деяких автомобілів після того, як Міністерство транспорту Японії виявило порушення в заявках на сертифікацію їхніх моделей, інформує Reuters.

За даними розслідування, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries та Suzuki сфальшували результати під час тестування характеристик своїх автомобілів.

Компанія Toyota, найбільший у світі автовиробник за обсягом, заявила, що тимчасово призупинила постачання та продажі трьох моделей автомобілів, виготовлених у Японії.

Mazda призупинила поставки свого спортивного автомобіля Roadster RF і хетчбека Mazda2 з четверга минулого тижня після того, як виявилося, що працівники змінили результати тестування програмного забезпечення для керування двигуном, йдеться в заяві.

Yamaha повідомила, що призупинила постачання спортивного мотоцикла.

Акції Toyota закрилися падінням на 1,8%, не досягнувши зростання широкого індексу Topix на 0,9%. Акції Mazda впали на 3,3%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Toyota, Mazda
 

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