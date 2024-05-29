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АНАЛІТИКА

Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році

14:28 28.05.2024 |

Транспорт

 

Минулого року викиди парникових газів Tesla зросли на 20%. Згідно з останнім звітом компанії про вплив, Tesla відповідальна за понад 50 мільйонів метричних тонн викидів вуглекислого газу, що становить приблизно 20% збільшення забруднення порівняно з попереднім роком.

Tesla заявляє, що активно працює над досягненням нульових викидів парникових газів якнайшвидше. Однак звіт показує, що компанія зараз рухається в іншому напрямку.

На початку цього місяця Tesla стала об'єктом судового позову з боку екологічної некомерційної організації, яка звинуватила компанію в порушенні федерального Закону про чисте повітря через викиди з її заводу у Фрімонті, Каліфорнія.

За скаргою, Tesla піддала мешканців неподалік заводу, а також його працівників надмірному впливу оксидів азоту, миш'яку, кадмію та інших шкідливих хімікатів, головним чином через роботу фарбувального цеху.

Tesla визнала проблеми зі збільшенням викидів парникових газів і сказала, що можливо знадобиться більше вкладень для виконання нових правил щодо зменшення забруднення.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla
 

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