Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього

Концептуальний кросовер Volkswagen ID.Code був розроблений та побудований для демонстрації майбутнього дизайну та технологій бренду.

Volkswagen продемонстрував концепт ID.Code на цьогорічному автосалоні в Пекіні, де й без того бренд показав велику кількість новинок.

Зовні концепт виглядає як досить простий кросовер. Салон також не надто радикальний, він має типове концептуальне розташування з чотирма сидіннями, що обертаються, у мінімалістичному кокпіті.





Тим не менш на концепті застосована система під назвою «3D очі», яка спостерігає за іншими учасниками руху. Це частина комплексної інтерактивної системи освітлення, яку VW бачить як частину автономного майбутнього.

Довга біла смуга на носі між фарами називається Light Cloud і складається з 967 світлодіодів, які, серед іншого, можуть створювати U-подібні «очі», які створюють враження, що дивляться в різних напрямках.

Технологія працює в поєднанні зі Light Screen, який важче побачити. Це тому, що ця частина передньої частини під Light Cloud, де зазвичай розміщується радіаторна решітка. VW використовує прозору фарбу, яка, коли світловий екран вимкнено, виглядає як звичайна частина автомобіля. Коли він увімкнений, він може відображати все: від звітів про погоду до сезонних зображень, як-от цвітіння сакури навесні. Якщо інший автомобіль зупиниться, щоб дозволити вам повернути ліворуч, на екрані може відобразитися велике серце на знак подяки.

Якщо цього недостатньо, VW також надає ID.Code те, що називається Smart Windows. У певних місцях на склі ці вікна можуть відображати аватар у вигляді людини, який може розпочати розмову, коли ви наближаєтеся.

Підводячи підсумок, концепт має цифрові очі та емодзі, які з'являються на передній панелі, і людську голову, що плаває на бічних вікнах, яка може нагадувати про використання сонцезахисного крему.

Загалом екстер'єр описується як гладкий і літаковий, котрий повинен балансувати між функціональністю кросовера і гладким старовинним туристичним автомобілем.





Всередині

Компанія зазначає, що концепт спрямований на те, як принести людське товариство та спілкування в майбутнє, наповнене ШІ. Це спілкування також не поширюється лише на власника автомобіля. Набір камер і датчиків надає ID.Code четвертий рівень автономного водіння, тож так звані «3D очі» та зовнішні екрани також можуть сприяти більшій комунікації між автомобілями та транспортними засобами та інфраструктурою.

Тим часом пасажири на передніх сидіннях у салоні кросовера можуть повертатися на 180 градусів і спілкуватися з пасажирами позаду, поки автомобіль їде. Або можна поговорити з автомобілем, точніше, людським аватаром, який з'являється в доповненій реальності на лобовому склі. Імовірно, він може виконувати багатозадачність, безпечно маневруючи через дорожній рух.

Наразі це виключно концептуальний автомобіль. Немає жодної згадки про трансмісію, запас ходу чи щось технічне. Також немає згадки про можливі плани виробництва, хоча VW непохитний щодо ID.Code, який вказує на майбутнє компанії в Китаї. Незалежно від того, чи перенесуться такі функції, як «3D очі» чи людські аватари, в інші частини світу, потрібно просто почекати та побачити, що принесе майбутнє.