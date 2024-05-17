Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів

Автомобільний концерн Volkswagen (Німеччина) відмовився від переговорів із французьким Renault про спільну розробку доступної електричної версії автомобіля Twingo. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Компаніям "не вдалося дійти згоди" після кількох місяців переговорів, повідомило одне з джерел. Інше джерело сказало, що угода була дуже близькою до схвалення, але VW відмовився і вирішив розробити власний автомобіль.

Це завдало удару по спробах європейських автовиробників дати відсіч китайським конкурентам, зазначає агентство.

Автоконцерни сподівалися, що поділ роботи дасть змогу скоротити витрати, які є ключовою перешкодою для європейських автовиробників в умовах дешевших автомобілів з Китаю.

Зрив переговорів може означати, що німецькому автовиробникові, можливо, доведеться самостійно розробити власний доступний електромобіль, припустив Reuters. Renault продовжить розробку свого електричного Twingo, що має вийти на ринок у 2026 році.

Представник VW заявив агентству, що німецький автовиробник досі вивчає варіанти дешевих електромобілів, але конкретних назв не вказав, пославшись на конфіденційність переговорів.

Рішення щодо електромобілів очікується протягом кількох тижнів. Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen, заявив, що хоче випустити дешевший електромобіль до 2027 року.

Renault продовжить роботу над Twingo без VW, але також залишається відкритим для інших партнерів, повідомило інше джерело. Наприклад, з альянсу з Nissan і Mitsubishi.

Китайські автовиробники прагнуть захопити європейський ринок електромобілів і чинять тиск на таких гравців, як Renault і VW, з метою скоротити витрати та прискорити виведення нової моделі на ринок.

Європейські виробники хочуть виробляти електромобілі меншого розміру, які продаються за ціною, нижчою за 20 000 євро ($21 686), щоб допомогти їм конкурувати з китайськими брендами, такими як BYD.