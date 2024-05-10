Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі

23:21 09.05.2024 |

Транспорт

 

Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG відмовляється від амбітних цілей щодо переходу на електромобілі, оскільки зниження продажів змушує автовиробника в осяжному майбутньому повернутися до перевірених часом двигунів внутрішнього згоряння.

Про це пише Bloomberg.

"Трансформація може зайняти більше часу, ніж очікувалося", - заявила генеральний директор Ола Келленіус на щорічних загальних зборах компанії в середу.

Спочатку концерн планував повністю перейти на електромобілі до кінця цього десятиліття. Але Келленіус тепер каже, що Mercedes-Benz продовжить випускати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння та гібридні автомобілі "аж до 2030-х років", якщо на них буде попит.

Таке рішення пов'язане з невтішними замовленнями на дорогі електричні моделі, такі як седани EQS і EQE, що є ключовою частиною стратегії, спрямованої на збільшення прибутку за рахунок продажів топових моделей.

У першому кварталі маржа компанії впала до 9%, що є найнижчим показником за останні два роки.

"Mercedes - не єдиний автовиробник, який відчуває біль від зниження попиту на електромобілі, оскільки уряди припинили вигідні субсидії, а прогалини в зарядній інфраструктурі продовжують відштовхувати деяких покупців. Але компанія зі Штутгарта відстає від своїх конкурентів у сфері розкоші: у першому кварталі поставки електромобілів Mercedes впали на 8%, тоді як у BMW продажі повністю електричних транспортних засобів під однойменним брендом зросли на 41%", - пише агентство.

Тепер мета Mercedes полягає в тому, щоб до 2026 року збільшити продажі своїх найдорожчих автомобілів - спортивних моделей AMG, розкішної лінійки Maybach, позашляховиків G-Wagon і EQS - на 60% і підняти операційну маржу приблизно до 14%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5518
  0,1690
 0,43
EUR
 1
 42,4312
  0,1144
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3000  0,10 0,27 39,8372  0,10 0,25
EUR 42,2144  0,05 0,13 42,9564  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес