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Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
23:21 09.05.2024 |
Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG відмовляється від амбітних цілей щодо переходу на електромобілі, оскільки зниження продажів змушує автовиробника в осяжному майбутньому повернутися до перевірених часом двигунів внутрішнього згоряння.
Про це пише Bloomberg.
"Трансформація може зайняти більше часу, ніж очікувалося", - заявила генеральний директор Ола Келленіус на щорічних загальних зборах компанії в середу.
Спочатку концерн планував повністю перейти на електромобілі до кінця цього десятиліття. Але Келленіус тепер каже, що Mercedes-Benz продовжить випускати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння та гібридні автомобілі "аж до 2030-х років", якщо на них буде попит.
Таке рішення пов'язане з невтішними замовленнями на дорогі електричні моделі, такі як седани EQS і EQE, що є ключовою частиною стратегії, спрямованої на збільшення прибутку за рахунок продажів топових моделей.
У першому кварталі маржа компанії впала до 9%, що є найнижчим показником за останні два роки.
"Mercedes - не єдиний автовиробник, який відчуває біль від зниження попиту на електромобілі, оскільки уряди припинили вигідні субсидії, а прогалини в зарядній інфраструктурі продовжують відштовхувати деяких покупців. Але компанія зі Штутгарта відстає від своїх конкурентів у сфері розкоші: у першому кварталі поставки електромобілів Mercedes впали на 8%, тоді як у BMW продажі повністю електричних транспортних засобів під однойменним брендом зросли на 41%", - пише агентство.
Тепер мета Mercedes полягає в тому, щоб до 2026 року збільшити продажі своїх найдорожчих автомобілів - спортивних моделей AMG, розкішної лінійки Maybach, позашляховиків G-Wagon і EQS - на 60% і підняти операційну маржу приблизно до 14%.
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