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АНАЛІТИКА

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

17:30 09.05.2024 |

Транспорт

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
 

Новий Ferrari 12Cilindri не матиме ані турбомоторів, ані гібридів, й вироблятиме 830 к.с. старомодним способом з 6,5-літровим V12.

Ferrari є унікальною в тому, як вона однаково поєднує традиції та передові технології. Це стає очевидним у новому автомобілі 12Cilndri, наступнику 812 Superfast. Ferrari представила 12Cilindri та 12Cilindri Spider у четвер у Маямі. І, як випливає з назви, йдеться про 12-циліндровий двигун.


6,5-літровий агрегат із кутом обертання 65 градусів є останньою еволюцією двигуна Ferrari F140 V12, який вперше використовувався в Enzo два десятиліття тому. Тут він видає 830 кінських сил з атмосферним наддувом при 9250 об/хв і 678 Нм крутного моменту при 7250 об/хв, а червона лінія встановлена на кричущих 9500 об/хв. Також немає гібридної допомоги - Ferrari вдалося виконати всі відповідні стандарти викидів, не покладаючись на електрифікацію.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Він загалом схожий на двигун 812 Competizione, укомплектований титановими шатунами та газорозподільним механізмом, у якому типові гідравлічні підйомники замінені на жорстку систему з роликовими пальцями. Однак унікальною є система під назвою «Aspirated Torque Shaping», яка використовує електроніку для зміни кривої крутного моменту на третій і четвертій передачах.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

У парі з двигуном працює восьмиступенева коробка передач із подвійним зчепленням, встановлена ззаду, яка обіцяє на 30 відсотків швидше перемикання передач, ніж трансмісія 812. Враховуючи, що 812 був одним із найшвидших автомобілів на дорозі, можна лише уявити це прискорення.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Перехід на більші 21-дюймові шини ефективно скорочує передавальне число на 5,0 відсотка, сприяючи кращому прискоренню. Ferrari вказує, що час розгону 0-100 км/год становить 2,9 секунди, а час 0-200 км/год менше 7,9 секунд. Spider трохи повільніший, час прискорення становить 2,95 секунди та 8,2 секунди відповідно. Максимальна швидкість для обох вище 340 км/год.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

З точки зору розміру, 12Cilindri трохи більший за 812 Superfast у більшості розмірів, хоча колісна база коротша. Довжина 12Cilindri становить 4733 мм, ширина - 2176 мм, висота - 1292 мм, а колісна база - 2700 мм.


Дизайн подібний до спорткара Roma, з більшою кількістю технічних деталей. Чорна панель перед капотом і між фарами відсилає до панелі з оргскла, яка була на ранніх зразках 365 GTB/4 Daytona.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
 

Усередині можна побачити вже традиційне кермо Ferrari, оздоблене елементами керування, але, на відміну від багатьох нових моделей бренду, тут є центральний дисплей інформаційно-розважальної системи. В іншому салон не надто відрізняється від нового Purosangue, за винятком задніх сидінь.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Як і очікувалося, 12Cilindri отримав усі найновіші, наддосконалі системи контролю шасі Ferrari, включаючи Side Slip Control 8, яка призначена для більш швидкої оцінки рівня зчеплення шин. Існує також розумна незалежна система кермування чотирма колесами, яка може керувати задніми шинами в протилежних напрямках одне від одного.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Як згадувалося раніше, розміри коліс збільшено з 20 до 21 дюйма з 275/35ZR21 спереду та 315/35ZR21 ззаду. На вибір покупців є шини Michelin Pilot Sport S 5 або Goodyear Eagle F1 Supersport.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Ferrari заявляє, що споряджена маса моделі становить 1560 кг. Це значення стосується лише купе. Дані про Spider не оприлюднені, однак він може бути трохи важчим. Також цікаво, що 12Cilindri на 15 відсотків жорсткіший за 812.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Як і очікувалося, новинка Ferrari не буде дешевою. 12Cilindri коштує 395 000 євро за купе та 435 000 євро за кабріолет. Проте, за припущеннями, 12Cilindri вже розпродано на довгі роки.

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri

 

Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Ferrari
 

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