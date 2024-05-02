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АНАЛІТИКА

Tesla відмовилася від проривної технології гігакастингу через конкуренцію на ринку - ЗМІ

10:13 02.05.2024 |

Транспорт

 

Компанія Tesla відмовилася від амбітних планів розширення технології гігакастінгу (gigacasting - англ., лиття металу під тиском), що стало додатковою ознакою скорочення витрат на тлі падіння продажів та зростання конкуренції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнаних джерела, передає Укрінформ.

«Tesla є лідером у галузі гігакастингу, передової технології, яка використовує величезні преси потужністю в тисячі тонн тиску для лиття великих секцій днища автомобіля. У типовому автомобілі днище може складатися із сотень окремих частин»,- пояснює видання.

Так, торік компанія розробляла нову платформу для виготовлення днища невеликих автівок з однієї вилитої деталі, щоб радикально спростити виробництво та скоротити витрати. Але зараз Tesla припинила цю програму, вирішивши зосередитися на перевіреному методі відливання днища з трьох частин.

«Рішення відкласти потенційний прорив у виробництві стало ще одним прикладом того, як Tesla зменшує короткострокові витрати, аби пристосуватися до падіння продажів і рентабельності, зниженню попиту на електромобілі в усьому світі та посиленню конкуренції з боку інших виробників електромобілів, таких як китайський BYD»,- зазначається в повідомленні.

У цьому зв'язку також указується, що минулого місяця Tesla звільнила понад 10% своїх працівників по всьому світу. Також пішли у відставку кілька керівників вищої ланки.

Такі кроки, резюмує Reuters, відображають фундаментальну зміну стратегії - Tesla воліє зосередитися на розробці безпілотних автівок, аніж на стрімкому нарощуванні продажів електромобілів, на що розраховували багато інвесторів.

Як повідомляв Укрінформ, ціна акцій Tesla підскочила більше як на 14%, що відобразило реакцію інвесторів на новини про візиту генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю.
Ключові теги: Tesla
 

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