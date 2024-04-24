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АНАЛІТИКА

Volkswagen повторює за Tesla — китайська електрична архітектура CEA ще на 40% здешевить майбутні електромобілі

16:46 23.04.2024 |

Транспорт

 

Volkswagen спільно з китайською Xpeng розробили нову архітектуру для електромобілів CEA, яка забезпечить подальше здешевлення майбутніх повністю електричних моделей на акумуляторах.

Архітектура CEA стане базисом для майбутніх електромобілів Volkswagen, розроблених саме для китайського ринку. Німецький автогігант планує перейти на неї з 2026 року. Платформа CEA допоможе скоротити витрати на цільові 40%, якщо порівнювати з відомою MEB, розробленою в Німеччині, шляхом зменшення кількості блоків керування. Архітектура застосовує центральний комп'ютер і модульну структуру для керування всією електронікою та надання різних інноваційних функцій, як-от автономне водіння.

Поточним лідером ринку серед архітектури такого типу є Tesla, яка поступово зменшує кількість електропроводки та компонентів в авто задля підвищення ефективності та скорочення виробничих затрат.

Минулого року Volkswagen придбав 4,99% акцій Xpeng приблизно за $700 млн та анонсував спільну розробку двох нових моделей, які мають вийти під брендом Volkswagen до 2026 року. Тоді повідомлялося, що обидві будуть використовувати платформу Xpeng (Edward) G9. У лютому Volkswagen, який зараз пнеться як жаба до гуски, щоб відіграти позиції в Китаї під натиском місцевих виробників, повідомив, що SUV стане дебютною моделлю на платформі Xpeng. Водночас завдяки об'єднанню зусиль та економії на масштабі партнери розраховували скоротити час розробки на 30%.

Наприкінці 2022-го Volkswagen поступився лідерством в Китаї місцевому виробнику електромобілів BYD - торік його частка впала до 14% з 18% у 2018-му на тлі безперервного скорочення продажів авто з ДВЗ. Тепер Volkswagen активно наздоганяє і насамперед нарощує пропозицію в середньому та початковому сегментах ринка електромобілів. Минулого тижня Volkswagen анонсував інвестиції у розмірі 2,5 млрд євро в розширення виробничого та інноваційного центру в китайському Хефей, провінція Аньхой. А китайський Volkswagen ID.3 очолив топ продажів після тимчасового зниження ціни на еквівалент $5 100 - до нового мінімуму $17 500.

Електромобілі китайського виробництва, зокрема китайський Volkswagen ID.4 (насамперед завдяки ціні), лишаються беззаперечними лідерами на українському електромобільному ринку. І навряд чи цей тренд зміниться найближчим часом.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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