Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності

Німецька марка Porsche оприлюднила зображення та технічні характеристики комплектації кросовера Cayenne GTS.

Попередній Porsche Cayenne GTS побачив світло близько чотирьох років тому, але минулого року виробник замінив 2,9-літровий бітурбо V6 на потужний 4,0-літровий бітурбо V8, що призвело до покращення характеристик.

Тепер двигун видає 368 кВт (500 к.с.), що відповідає збільшенню продуктивності на 30 кВт (40 к.с.) порівняно з попередником. Максимальний крутний момент становить 660 Нм - збільшення на 40 Нм. Оптимізована 8-ступенева автоматична коробка передач, яка тепер має відзначатись в режимах Sport і Sport Plus «помітно» коротшими часами реакції та перемикання передач, також має сприяти покращенню водіння. Результат: тепер спортивному кросоверу потрібно 4,4 секунди від 0 до 100 км/год, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

Водії, які часто їздять на гоночних трасах чи звивистих гірських дорогах, будуть раді, що роздавальна коробка повного приводу тепер отримала незалежний контур водяного охолодження, що має підвищити довговічність. GTS використовує технологію високопродуктивної моделі Turbo GT.

Новий GTS також використовує нові передні шарнірні підшипники, які збільшують негативний розвал коліс на 0,58 градуса порівняно з іншими моделями Cayenne і роблять кермо значно більш прямим.

Спеціальна пневматична підвіска GTS з новими двоклапанними амортизаторами, опусканням на 10 міліметрів і активним керуванням амортизаторами PASM тепер є стандартною для GTS, як і Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Візуально модель Porsche Cayenne GTS традиційно можна впізнати за стандартним пакетом Sport Design. Деталі кузова, такі як панелі порогів, вставки в передній частині, смуги бічних вікон і розширення колісних арок, тепер оздоблені глянцевим чорним кольором. На попередніх моделях GTS деякі з цих частин кузова були пофарбовані в колір автомобіля.

Вихлопні труби спортивної вихлопної системи, які на попередній моделі були чорними, тепер стали не чорними, а темно-бронзовими. Є також 21-дюймові диски, пофарбовані в сірий антрацит, у дизайні RS Spyder.

Звичайно, Cayenne Coupé знову буде доступний у комплектації GTS. Завод також запропонує панорамний скляний дах і задній спойлер, що адаптивно висувається. Для купе також є три легкі спортивні пакети, які включають, серед іншого, полегшений дах, карбоновий задній дифузор і знижену теплоізоляцію. Таким чином можна заощадити до 25 кілограмів, що матиме ефект на автомобіль з вагою понад 2,2 тонни.

У салоні GTS стандартно оснащено спортивним кермом GT з підігрівом. Як завжди, є також велика кількість Race-Tex. Тканина, схожа на замшу, покриває обшивку даху, підлокітники та дверні панелі, а також центральні панелі спортивних сидінь, що регулюються у восьми положеннях. Додатково підняті бічні валики сидінь призначені для забезпечення ще більшої бічної підтримки під час поворотів.

Кожен, хто хоче покататися на Cayenne GTS, повинен буде викласти за позашляховик у Німеччині щонайменше 138 000 євро. Кросовер-купе доступний за ціною від 141 700 євро. Обидві моделі можна замовити вже зараз. Поставки в Європу почнуться влітку 2024 року.