Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі

Компанія Tesla оголосила про відкликання всіх своїх електропікапів Cybertruck через одну несправність.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), дефект може призвести до зсуву накладки педалі та її застрягання у внутрішній обшивці автомобіля під час "докладання великої сили". Причина цієї несправності - в додаванні якогось мастила на етапі складання педалей.

Гальма вантажівки, як і раніше, працюватимуть, якщо педаль акселератора застрягне. До того ж Tesla заявляє, що їй невідомо про будь-які зіткнення, травми або смерті, пов'язані з несправністю педалі.

Відкликання стосується всіх автомобілів Cybertruck 2024 модельного року, випущених з 13 листопада 2023 року по 4 квітня 2024 року. Простіше кажучи, це всі 3878 автомобілів - кожен Cybertruck, доставлений клієнтам з моменту його запуску минулого року.

Tesla обіцяє безкоштовно замінити або відремонтувати педалі відкликаних автомобілів. А вантажівки, випущені після 17 квітня, будуть оснащені новим компонентом педалі акселератора і номером деталі.

До речі, це вже друге велике відкликання за цей рік: у лютому Tesla оголосила про відкликання 2 мільйонів автомобілів у США через те, що шрифт на панелі сигнальних ламп був занадто маленьким, щоб відповідати стандартам безпеки. Цю проблему компанія вирішила за допомогою оновлення програмного забезпечення.