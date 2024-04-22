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Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
11:59 22.04.2024 |
Компанія Tesla оголосила про відкликання всіх своїх електропікапів Cybertruck через одну несправність.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), дефект може призвести до зсуву накладки педалі та її застрягання у внутрішній обшивці автомобіля під час "докладання великої сили". Причина цієї несправності - в додаванні якогось мастила на етапі складання педалей.
Гальма вантажівки, як і раніше, працюватимуть, якщо педаль акселератора застрягне. До того ж Tesla заявляє, що їй невідомо про будь-які зіткнення, травми або смерті, пов'язані з несправністю педалі.
Відкликання стосується всіх автомобілів Cybertruck 2024 модельного року, випущених з 13 листопада 2023 року по 4 квітня 2024 року. Простіше кажучи, це всі 3878 автомобілів - кожен Cybertruck, доставлений клієнтам з моменту його запуску минулого року.
Tesla обіцяє безкоштовно замінити або відремонтувати педалі відкликаних автомобілів. А вантажівки, випущені після 17 квітня, будуть оснащені новим компонентом педалі акселератора і номером деталі.
До речі, це вже друге велике відкликання за цей рік: у лютому Tesla оголосила про відкликання 2 мільйонів автомобілів у США через те, що шрифт на панелі сигнальних ламп був занадто маленьким, щоб відповідати стандартам безпеки. Цю проблему компанія вирішила за допомогою оновлення програмного забезпечення.
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