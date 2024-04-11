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Renault Captur отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру

13:43 11.04.2024 |

Транспорт

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Кросовер Renault Captur оновився в середині покоління й тепер має новий стильний вигляд і більші екрани в салоні.

Приблизно рік тому Renault зробила оновлення для Clio в середині генерації, тому цілком природно, що кросоверний еквівалент хетчбека також отримав помітні зміни.


Captur 2024 року відповідає новітній мові дизайну з яскравими світлодіодними денними ходовими вогнями та оновленим діамантовим логотипом. Вся передня панель була перероблена, що трапляється нечасто протягом однієї генерації автомобіля.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Менше змін у задній частині, де задні ліхтарі зберегли форму «С», але тепер мають іншу графіку. Renault оновив свій значок на дверях багажника, щоб відповідати останньому фірмовому стилю, і виглядає так, ніби фальшиві наконечники вихлопу тепер (на щастя) залишилися в минулому. Можливо, ця неприємна тенденція починає відмирати.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Нова комплектація Esprit Alpine замінює стару RS Line у верхній частині модельного ряду. Клієнти зможуть обрати з не менше ніж 14 двоколірних комбінацій фарб і стільки ж кольорів. Найдешевший Captur 2024 року їздить на 17-дюймових сталевих колесах, але за бажанням його можна оновити до легкосплавних дисків такого ж розміру або досягти 19 дюймів для Esprit Alpine.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Інтер'єр

В середині все виглядає миттєво знайомим (зрештою, це просто рестайлінг), але сенсорний екран інформаційно-розважальної системи тепер має розмір 10,4 дюйма, тоді як найбільша цифрова панель приладів має діагональ 10,25 дюйма.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Із Captur 2024 року Renault прибирає всю шкіру з салону субкомпактного кросовера, а також позбавляється хрому. Нова оббивка виготовлена з перероблених матеріалів на основі відновлюваних матеріалів, таких як коноплі.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Під капотом

Базова комплектація французького кросовера пропонує крихітний трициліндровий 1,0-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом і потужністю 90 к.с., які доставлятимуться на дорогу через шестиступеневу механічну коробку передач.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Більший чотирициліндровий 1,3-літровий турбо агрегат видає 140 к.с. і працює з тією ж механічною коробкою передач. Ще одна версія 1,3-літрового двигуна має потужність 160 к.с. і передає потужність на колеса через семиступеневу автоматичну коробку передач із подвійним зчепленням.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Крім того, можна обрати гібридну силову установку з атмосферним 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 94 к.с., який працює разом з електродвигуном потужністю 36 кіловат, високовольтним стартер-генератором потужністю 18 кВт і акумулятором ємністю 1,2 кВт-год. Він має загальну потужність 145 к.с. і завжди запускається в електричному режимі. Renault стверджує, що 80 відсотків міських поїздок відбуватиметься без використання двигуна внутрішнього згоряння.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Очікувано, дизельного двигуна немає, оскільки європейські автовиробники поступово відмовляються від використання дизеля у своїх найменших автомобілях. Однак існує версія на LPG (скраплений нафтовий газ) з трициліндровим 1,0-літровим турбомотором і шестиступеневою механічною коробкою передач. Із заповненими баками бензину та скрапленого газу цей Captur із потужністю 100 к.с. може подолати 1100 км.

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Оновлений Renault Captur надійде в продаж у Європі пізніше цього року, коли його серійне виробництво розпочнеться в Іспанії на заводі у Вальядоліді.


Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру

 

Renault Captur отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер'єру
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Renault
 

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