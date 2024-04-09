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Hyundai презентував оновлений Tucson

14:09 09.04.2024 |

Транспорт

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Оновлений Hyundai Tucson отримав більше гібридної потужності, режим Baby та деякі естетичні зміни в екстер'єрі.

Поточне четверте покоління Hyundai Tucson з'явилось у 2020 році й тепер в рамках автосалону в Нью-Йорку виробник показав фейсліфтинг для 2025 модельного року.


Хоча зовні кросовер виглядає схожим, є кілька змін у передній решітці радіатора та захисних пластинах, які роблять Tucson ширшим.

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Інтер'єр виглядає так, ніби він належить до моделі наступного покоління, оскільки панель приладів була повністю змінена. Як й Ioniq 5, Tucson об'єднує два 12,3-дюймові екрани в одному корпусі, а логотип Hyundai на кермі замінено чотирма крапками, що є азбукою Морзе для літери «H».

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Управління клімат-контролем також було оновлено і з'явилося більше звичайних елементів керування, ніж раніше. Окрім старих кнопок, можна помітити пару поворотних ручок із вбудованими екранами для кондиціонера, а також ще дві срібні ручки для регулювання гучності та інших налаштувань. Центральні вентиляційні отвори також тонші, ніж раніше, і створюють ілюзію суцільної вентиляційної панелі на всю ширину.

ТHyundai презентував оновлений Tucson

 

акож селектор передач перенесено на колонку керма. Це дозволило Hyundai переосмислити центральну консоль, інтегрувавши велику бездротову зарядну панель, два великих підсклянника та ряд кнопок перед ними.

Швидше за все, була показана топова версію, враховуючи преміальні шви на дверних картах і панелі приладів, а також перфоровану шкіру на сидіннях.

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Враховуючи, що Tucson 2024 модельного року вже дебютував у Сполучених Штатах, представлене оновлення не буде запропоновано до 2025МР.

Hyundai також оголосив деталі нового Tucson, доступного в Північній Америці. Зовнішній/внутрішній дизайн і характеристики відповідають світовій моделі. Під капотом буде трохи більше потужності для гібридних і плагін-гібридних комплектацій.

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Обидва зберігають той самий 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, але стандартний гібрид тепер генерує сукупну 231 кінську силу завдяки трохи більшій потужності від електромотора. Це збільшення на 6 к.с. порівняно з попереднім роком, а Tucson Plug-In Hybrid додає 7 коней для загальної сумарної потужності 268 к.с. Рівні рекуперативного гальмування, які регулюються водієм, є частиною пакету на 2025 рік.

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Стандартні моделі оснащені атмосферним 2,5-літровим двигуном Hyundai потужністю 187 к.с., з'єднаним із восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, що приводить у рух передні або всі чотири колеса. У гібридних моделях використовується шестиступеневий автомат і стандартний повний привід. А для пасажирів, чутливих до руху, Hyundai додає Baby Mode до режимів водіння на гібридах. Це згладжує початкове прискорення та дії водія, щоб поїздка була менш неприємною.

Hyundai презентував оновлений Tucson

 

Ціни на всі комплектації Tucson 2025 року будуть оголошені ближче до дати початку продажу цього року.


Hyundai презентував оновлений Tucson
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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