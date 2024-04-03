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Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
12:16 02.04.2024 |
Тест-драйви почалися в п'ятницю в 59 магазинах у 29 містах Китаю. В інших країнах електрокар офіційно не представлений. Причому представники компанії заявили, що у Xiaomi немає планів випускати SU7 за межами Китаю. Принаймні поки що.
SU7 вийшов у трьох версіях: Standard, Pro і Max. Перші дві - задньопривідні, а топова версія - повнопривідна, потужніша та оснащена двома моторами. Вартість автомобіля стартує від $29,9 тисяч. Знову ж таки, розцінки актуальні тільки для Китаю.
Електромобіль уже користується популярністю на домашньому ринку. За перші 4 хвилини було зроблено 10 тисяч попередніх замовлень з авансовим платежем. Через 7 хвилин ця кількість подвоїлася, а за 27 хвилин компанія зібрала 50 тисяч попередніх замовлень. Протягом 24 годин після запуску кількість замовлень становила 88 898.
За даними компанії, серійне виробництво SU7 уже розпочалося, проте не на повну потужність, а поставки клієнтам почнуться до кінця квітня.
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