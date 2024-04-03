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АНАЛІТИКА

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю

12:16 02.04.2024 |

Транспорт

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю

 

Тест-драйви почалися в п'ятницю в 59 магазинах у 29 містах Китаю. В інших країнах електрокар офіційно не представлений. Причому представники компанії заявили, що у Xiaomi немає планів випускати SU7 за межами Китаю. Принаймні поки що.


SU7 вийшов у трьох версіях: Standard, Pro і Max. Перші дві - задньопривідні, а топова версія - повнопривідна, потужніша та оснащена двома моторами. Вартість автомобіля стартує від $29,9 тисяч. Знову ж таки, розцінки актуальні тільки для Китаю.

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю

 

Електромобіль уже користується популярністю на домашньому ринку. За перші 4 хвилини було зроблено 10 тисяч попередніх замовлень з авансовим платежем. Через 7 хвилин ця кількість подвоїлася, а за 27 хвилин компанія зібрала 50 тисяч попередніх замовлень. Протягом 24 годин після запуску кількість замовлень становила 88 898.

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю

 

За даними компанії, серійне виробництво SU7 уже розпочалося, проте не на повну потужність, а поставки клієнтам почнуться до кінця квітня.

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
 

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю

 

Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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