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Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
11:44 27.03.2024 |
Tesla посилює просування технологій допомоги водієві. Тепер співробітники компанії у Північній Америці повинні встановити та продемонструвати відповідні технології, перш ніж передати автомобілі покупцям. Це «жорстка вимога», яка, за словами Ілона Маска, сповільнить постачання. Водночас вона може збільшити заробітки компанії при сталих обсягах продажу.
Маск доручив співробітникам провести «коротку тестову поїздку» з клієнтами, щоб показати систему, яку Tesla рекламує як Full Self-Driving (повне автономне управління). Про це свідчить внутрішня записка, з якою ознайомилися в Bloomberg. Працівники також повинні будуть перевірити будь-які автомобілі, повернуті з експлуатації.
«Я знаю, що це сповільнить процес доставки, але, тим не менш, це жорстка вимога», - зазначив Маск, вказавши на необізнаність із можливостями системи Tesla. «Це дуже важливо».
У записці Маск також заявив, що «майже ніхто насправді не усвідомлює, наскільки добре насправді працює (під наглядом) FSD».
Цей крок може спонукати покупців автомобілів на замовлення Full Self-Driving. Наразі Tesla продає цю опцію за ціною $12 тис. У маркетингових матеріалах компанія обіцяє, що «ваш автомобіль зможе самостійно їздити майже будь-де з мінімальним втручанням водія та постійно вдосконалюватиметься».
Тесла і Маск не прокоментували цю інформацію.
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