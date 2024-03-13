Hyundai представив оновлення для Ioniq 5

Оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав оновлене обличчя, більше кнопок всередині та задній склоочисник.

Хоча Hyundai Ioniq 5 насправді не потребує рестайлінгу, оскільки він все ще виглядає як концепт, проте його виробляють вже три роки. Отже виробник підготував оновлення для 2024 року в Південній Кореї, а незабаром зміни послідують й в інші країни.

У майбутньому версія N Line розміститься між звичайними комплектаціями Ioniq 5 та високопродуктивною версією N. Вона дотримується стратегії, яку використовує Hyundai для своїх моделей зі звичайним приводом, прийнявши дещо більш спортивний обвіс без додаткових характеристик. Псевдоспортивна версія має інші бампери, бічні пороги та 20-дюймові колеса в новому дизайні. Її можна легко визначити за «іклами» спереду та значком «N Line» на решітці радіатора.

Hyundai також покращив стандартний Ioniq 5 із дещо оновленою решіткою радіатора та зміненими бамперами. Хоча ширина, висота та колісна база збережені, електрокар став на 20 міліметрів довшим після модернізації бамперів. Крім того, задній спойлер було розширено на 50 мм, а на вибір є диски нового дизайну. Також нарешті є задній склоочисник.

Інтер'єр

Салон може здаватися більш схожим, але Hyundai надав інтер'єру більше кнопок. Подібно до того, як Tucson має додаткові фізичні елементи керування, Ioniq 5 отримав додаткові ярлики для часто використовуваних функцій. Є ряд кнопок для швидкого ввімкнення підігріву та вентиляції передніх сидінь, підігріву керма та функції допомоги при паркуванні. Можна знайти елементи керування у верхній частині Universal Island, що є маркетинговим жаргоном для розсувної центральної консолі.

Є й інші зміни в цій області, оскільки бездротова зарядна панель стає більш доступною після того, як вона наближена до водія та переднього пасажира. Вона розташована ліворуч від підстаканників, які тепер розміщені вертикально. Hyundai також налаштував клімат-контроль на панелі приладів і встановив інтерактивні піксельні підсвічування на кермі.

Версія N Line отримала додаткові переваги, такі як спортивні сидіння, чорна обшивка стелі, червона строчка, двоколірна оббивка та інший вигляд керма та панелі приладів. Власники зможуть дистанційно скласти другий ряд сидінь.

Крім того, новий Ioniq 5 має оновлену інформаційно-розважальну систему з бездротовим оновленням, оновлені системи безпеки, посилені двері та центральні стійки, а також підвищену жорсткість кузова. Hyundai змінив амортизатори, щоб зменшити вібрацію, що відчувається на кермі, і подвоїв підсилення ззаду та під автомобілем, щоб зменшити шум.

Задній двигун має додаткову звукоізоляцію, ніж раніше, для більш тихої роботи в салоні. Стандартна комплектація тепер має більший акумулятор ємністю 84 кВт-год, замість 77,4 кВт-год.

Оновлений Ioniq 5 та новий Ioniq 5 N Line надійдуть у продаж цього місяця в Південній Кореї, а потім з'являться на світових ринках пізніше в 2024 році.