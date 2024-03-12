Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів

Mercedes-Benz Group China Ltd. і BMW Brilliance Automotive Ltd. створили в Китаї СП з управління мережею зарядок для електрокарів, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Спільне підприємство зареєстровано у пекінському районі Чаоян.

СП управлятиме мережею зарядних пристроїв на китайському ринку. Угоду про співпрацю у цій сфері компанії підписали у листопаді 2023 року.

До кінця 2026 року СП планує збудувати по всьому Китаю близько 8 тисяч зарядних станцій. Очікується, що перші з них буде введено в експлуатацію у великих містах країни 2024 року.

