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АНАЛІТИКА

Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів

23:30 11.03.2024 |

Транспорт

 

Mercedes-Benz Group China Ltd. і BMW Brilliance Automotive Ltd. створили в Китаї СП з управління мережею зарядок для електрокарів, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Спільне підприємство зареєстровано у пекінському районі Чаоян.

СП управлятиме мережею зарядних пристроїв на китайському ринку. Угоду про співпрацю у цій сфері компанії підписали у листопаді 2023 року.

До кінця 2026 року СП планує збудувати по всьому Китаю близько 8 тисяч зарядних станцій. Очікується, що перші з них буде введено в експлуатацію у великих містах країни 2024 року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Mercedes-Benz, BMW
 

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