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Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
16:18 11.03.2024 |
Федеральний суд вирішив, що водії Tesla, які подали позов на компанію через перебільшений запас ходу їхніх електромобілів, повинні вирішувати свої суперечки в арбітражі замість суду.
Арбітраж - це процедура вирішення спорів поза судовою системою, де конфліктні сторони згодні вислухати рішення третьої нейтральної сторони або арбітра. Цей метод вирішення спорів дозволяє уникнути довгих та складних судових процесів, прискорює розгляд справи та знижує витрати на її вирішення.
У випадку Tesla, компанія встановила угоди зі своїми клієнтами, які включають положення про арбітраж. Це означає, що спори між клієнтами і компанією повинні бути вирішені в арбітражному процесі, а не через суд. В арбітражному процесі сторони представляють свої аргументи перед незалежним арбітром, який приймає остаточне рішення.
Це рішення означає, що суперечки будуть вирішуватися в альтернативному механізмі вирішення спорів, а не через судовий процес. Арбітраж може також призначити судову заборону проти Tesla, якщо вирішить, що це потрібно для суспільного блага.
Позови виникли після розслідування Reuters, яке виявило, що Tesla перебільшувала запас ходу своїх електромобілів. Водії вимагають компенсації за порушення каліфорнійських законів про права споживачів та недобросовісну конкуренцію.
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