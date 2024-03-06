Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer

Німецький бренд Volkswagen презентував свій перший електричний універсал ID.7 Tourer.

Концепт Volkswagen Space Vizzion нарешті отримав виробничу версію під назвою ID.7 Tourer і став першим кроком VW у сегменті електричних універсалів. Новинка розташувалась поруч із універсалами бренду із звичайним двигуном, Golf Variant, Passat Variant і Arteon Shooting Brake.





Хоча універсали, як правило, трохи більші за седани, на яких вони базуються, тут це не так.

ID.7 Tourer має таку ж довжину, ширину та висоту, що й звичайна модель, від якої він також успадкував колісну базу. Таким чином, його довжина склала 4961 міліметр, ширина (без дзеркал) - 1862 мм, а висота - 1536 мм. Відстань між осями становить 2971 мм.

Хоча зовнішні розміри ідентичні, змінена задня частина приносить дивіденди з точки зору практичності. З піднятими задніми сидіннями електричний універсал може проковтнути 605 літрів або на 73 літри більше за седан, який технічно є хетчбеком/ліфтбеком, оскільки він також має електричні двері багажника. Зі складеним заднім сидінням, об'єм багажника збільшиться до 1714 літрів, суттєво збільшившись на 128 літрів (у порівнянні із седаном). Ще більше простору може вмістити додатковий бокс на даху - 460 літрів.

Також можна перевозити предмети довжиною до 1075 міліметрів у задній частині ID.7 Tourer, не складаючи задні сидіння. Для довших речей, опустивши сидіння, максимальна довжина вантажної зони досягне 1948 міліметрів. VW стверджує, що максимальна ширина між колісними арками становить рівно 1000 міліметрів.

Всередині та зовні дизайн передбачуваний, оскільки VW нічного не змінив. По суті, це ID.7 з довшим дахом і масивнішою задньою частиною.

Він успадковував додатковий панорамний люк із полімердисперсним рідкокристалічним шаром (PDLC), який дозволяє власникам зробити дах прозорим або непрозорим одним натисканням кнопки, встановленої на стелі. Ця чудова функція вже багато років використовується в суперкарах і розкішних моделях, але починає просочуватися до більш масових моделей.

В основі ID.7 Tourer лежить той самий задній електродвигун, який пропонує й ліфтбек. Він видає 282 кінських сил (210 кіловат) і 545 Ньютон-метрів крутного моменту. Версія Pro, доступна на момент запуску, має батарею з корисною ємністю 77 кВт-год, але Pro S поставляється з більшим акумулятором на 86 кВт-год, який також планується для хетчбека. За оцінками VW, з більшою батареєю універсал подолає 685 кілометрів за цикл WLTP, перш ніж розрядиться.

Менша батарея має максимальну зарядну потужність у 175 кВт, тоді як більша батарея може працювати з 200 кВт. Незалежно від вибору батареї ID.7 Tourer можна зарядити від 10 до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин. Як і для будь-якого іншого електромобіля, діапазон залежатиме від розміру коліс, який коливається від 19 до 21 дюйма.

Виробництво відбуватиметься на тому самому заводі в Емдені в Німеччині, де VW збирає звичайний ID.7, а також ID.4.



