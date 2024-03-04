Новий Renault 5 представлено офіційно

Компактний електрокар Renault 5 має чудові характеристики, які доповнюють оригінальний дизайн.

Найбільшим цьогорічним дебютом на Женевському автосалоні, безсумнівно, є абсолютно новий Renault 5. Так, суперміні офіційно повернувся в Європу як повністю електрична модель. R5 було знято з виробництва в 1996 році й тепер модель повертається у вигляді компактного електрокара для міських джунглів.





На щастя, французька марка не надто змінила дизайн порівняно з початковим концепт-каром початку 2021 року. Тим не менш, команда дизайнерів виконала величезну роботу, створивши сучасного наступника, залишаючись при цьому вірним своїм попередникам.

Симпатичні передні фари та вертикальні задні ліхтарі є реверансом до попереднього Renault 5, подібно до випертих колісних арок.

Renault вирішила інтегрувати ручки задніх дверей в основу задніх стійок, щоб створити ілюзію тридверного кузова, схожого на класичну модель. У той час як перші два покоління пропонували на вибір три або п'ять дверей, нова модель є лише п'ятидверною. Деякі версії отримують червоні акценти на кузові як відсилання до R5 Turbo. До речі, хот-хетч з'явиться пізніше у 2024 році у вигляді Alpine A290.

Інтер'єр

В інтер'єрі компанія з діамантовим логотипом також віддала належне спадщині. Вертикальна строчка на панелі приладів нагадує старі моделі, як і прямокутні вентиляційні отвори.

Велика рамка для цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи є поверненням до блокової приладової панелі, яка використовувалася в той час.

Дисплей водія має діагональ 7 або 10 дюймів залежно від версії, тоді як сенсорний екран завжди має діагональ 10 дюймів.

Під капотом

Renault 5 2024 року має довжину 3,92 метра, ширину 1,77 метра і висоту 1,5 метра, колісну базу 2,54 метра і об'єм багажника 326 літрів. Незважаючи на те, що автомобіль маленький, він їздить на великих 18-дюймових колесах з шинами 195/55 R18.

Новий електромобіль більший за Twingo, але менший за Clio і є першою моделлю, яка базується на платформі AmpR Small, раніше відомій як CMF-B EV.

Найлегша версія з меншим акумулятором на 40 кВт-год важить 1350 кілограмів, тоді як найважча версія з акумулятором на 52 кВт-год важить 1450 кілограмів.

Базова батарея й передній двигун забезпечить 95 к.с. і 215 Нм або 120 к.с. і 225 Нм. Перейдіть до оновленої батареї, і електромотор вироблятиме 150 к.с. і 245 Нм, у цьому випадку розгін від 0 до 100 км/год займе менше восьми секунд, а швидкість від 80 до 120 км/год буде досягнуто менш ніж за сім секунд. Безумовно, топова модель може розвинути швидкість до 150 км/год, що обмежено електронікою.

Базова батарея забезпечує 300 кілометрів запасу ходу в комбінованому циклі WLTP, тоді як оновленої батареї вистачить на 400 кілометрів.

Максимальна зарядна потужність змінного струму становить 11 кВт, але постійний струм підтримується на рівні 80 кВт для меншої батареї та 100 кВт для більшої. За допомогою постійного струму потрібно півгодини, щоб зарядити від 15 до 80 відсотків для обох батарей. Варто відзначити, що початковий рівень Renault 5 із мотором потужністю 95 к.с. не пропонує зарядку постійним струмом.

Незвично для моделі в цьому сегменті (навіть не для електромобіля), новий Renault 5 має багатоважільну задню незалежну підвіску.

Також варто згадати про наявність двонаправленої зарядки для живлення зовнішніх приладів, теплового насосу для швидкого прогрівання салону та рекуперацію енергії гальм для зарядки акумулятора. Й, звісно, великий логотип 5 виконує функцію індикатора заряду акумулятора.

Найдешевша версія коштуватиме в Європі близько 25 000 євро. Renault вироблятиме відроджений R5 у Франції, а також готує до повернення R4. Він також буде повністю електричним, як і Twingo наступного покоління. Обидва готуються до виходу на ринок у 2025 та 2026 роках відповідно.

Новий Renault 5 спробує не повторити долю знятого з продажів електрокара Honda E. Той теж виглядав чудово всередині та зовні, але був надто дорогим і мав обмежений діапазон. R5 усуває ці два головні недоліки завдяки нижчій ціні та більшому заряду акумулятора.