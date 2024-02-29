Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр

Японський бренд Nissan показав оновлений Juke, який отримав нову комплектацію N-Sport та змінений інтер'єр.

Компактний кросовер Nissan Juke перейшов у нове покоління у 2021 році (до речі, наша редакція тестувала модель), а тепер на заводі у Сандерленді розробили оновлення в середині генерації.





Головна зміна в зовнішньому вигляді оновленого Nissan Juke - це повернення жовтого кольору.

Відновлення жовтого кольору кузова в модельному ряді Juke відбулося на прохання клієнтів, які пам'ятають ще перше покоління кросовера. Проте новий жовтий колір відрізняється за відтінком від того, що був раніше. У порівнянні з попереднім відтінком, теперішній жовтий колір дещо блідіший, що має надати автомобілю більш сучасного та ефектного вигляду.

Інтер'єр

Разом з поверненням до жовтого кольору інженери компанії Nissan також суттєво змінили інтер'єр Juke завдяки оновленій центральній консолі та панелі приладів.

Крім того, салон отримав нове оздоблення та матеріали, а також покращену посадку та обробку. А можливості підключення автомобіля були доповнені збільшеним сенсорним екраном та додатковими функціями.

Тепер для комплектацій вищих за Acenta буде доступний збільшений розмір центрального екрана мультимедійної системи: діагональ становить 12,3 дюйма, при цьому він нахилений до водія на 8°.

Приладова панель трансформувалась в 12,3-дюймовий цифровий TFT-екран із роздільною здатністю екрана (1920 x 720 пікселів). Дизайн приладів на екрані можна змінювати перемикаючи між двома різними базовими варіантами.

Оновлена мультимедійна система має більш інтуїтивно зрозумілий головний екран, покращену функцію розпізнавання голосу та здатність «розуміння природної мови». Також для Juke тепер доступні бездротові системи Android Auto та Apple CarPlay.

Варто додати що в інтер'єрі всіх комплектацій Juke з'явився збільшений до 7,8 літра "відсік для рукавичок" (6,6 літра для версій з правим кермом).

Нова комплектація

Оновлення в середині життєвого циклу включає також появу ще однієї версії під назвою N-Sport, яка відрізняється як зовні, так і в оздобленні інтер'єру.

Інтер'єр N-Sport отримав відповідну жовту підсвітку, у формі бумеранга, яка проходить через верхню частину приладової панелі, перед тим, як під кутом перейти до основи нового центрального мультимедійного екрана та завершується біля дефлекторів вентиляційних отворів.

Продовженням цієї теми є сидіння N-Sport з жовтими вставками з Alcantara в тон нового кольору кузова. Оббивку сидіння та спинки простьобано з характерним візерунком, з тисненням «Juke» на рівні плечей на спинці сидіння.

До речі, у комплектаціях N-Connecta, N-Design та Tekna також з'явилися нові сидіння підвищеного комфорту.

Додаткові технології допомоги

З оновленням Juke отримав в стандартну комплектацію систему попередження про виїзд за межі смуги руху. Система аварійного утримання в смузі руху пропонується опціонально, але є стандартною для комплектацій від Tekna і вище.

Роздільна здатність камери заднього виду також була збільшена з 0,3 до 1,3 мегапікселя завдяки центральному екрану з високою роздільною здатністю. Камера заднього виду тепер є стандартною опцією для всіх комплектацій Juke, а система контролю кругового огляду Around-View Monitor, доступна, починаючи з комплектації N-Connecta.

У разі ж несподіваної зупинку автомобіля попереду й різкого загальмування, стоп-сигнали оновленого Juke почнуть блимати, щоб попередити водія позаду.

Під капотом

З технічного боку змін не відбулось й кросовер пропонує 1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун DIG-T з турбонаддувом. Мотор забезпечує 117 к.с. та 180 Нм крутного моменту.

Кросовер доступний з 6-ступеневою механічною або 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням (DCT) та перемикачем режимів руху (Eco, Standard, Sport).



