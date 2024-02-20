Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

13:52 20.02.2024 |

Транспорт

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Оновлений кросовер Toyota Corolla Cross дебютував у Таїланді з новою решіткою радіатора та технічними змінами.

Toyota Corolla Cross - це компактний кросовер із багатьма різними конфігураціями залежно від ринку. Версію з тайськими специфікаціями щойно було оновлено, але європейські, японські та американські комплектації отримають аналогічні технології, зберігаючи схожі риси.

Рестайлінг Toyota Corolla Cross для тайського ринку відбувся майже через чотири роки після дебюту моделі у 2020 році.


Основною особливістю екстер'єру є оновлена решітка радіатора з оздобленням у колір кузова та стільниковим малюнком. Крім того, модель використовує новий набір світлодіодних фар із послідовними покажчиками повороту, які вже є на інших ринках. Вони з'єднані з емблемою Toyota за допомогою декоративної частини, що нагадує дизайн світлодіодів на всю ширину в інших моделях.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Решту кузова перенесено з попередньо оновленої версії, включаючи спортивний обвіс GR Sport, який залишився без змін. Колірна палітра складається з п'яти відтінків, включаючи новий Cement Gray Metallic.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Інтер'єр оновленого Corolla Cross може похвалитися новим панорамним безкаркасним дахом із електроприводом.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Цифровий кокпіт складається з 12,3-дюймової цифрової панелі приладів і 10,1-дюймової інформаційно-розважальної системи, яка сумісна з бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Обладнання включає в себе бездротову зарядну панель, порти USB Type-C, двозонний кондиціонер і вдосконалений комплект ADAS Toyota Safety Sense. Нарешті, внутрішня оббивка доступна в чорному або темно-рожевому відтінках.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Як і його попередник, оновлена модель доступна з атмосферним 1,8-літровим бензиновим двигуном або 1,8-літровою гібридною силовою установкою з самозаряджанням.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Неелектрифікована версія видає 138 к.с. (103 кВт / 140 PS) і 172 Нм крутного моменту, надаючи потужність на передні колеса через коробку передач Super CVT-i.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

Ефективніший гібрид поєднує 1,8-літровий двигун з електродвигуном для сумарної потужності 121 к.с. (90 кВт / 122 PS), що передається на передні колеса через коробку передач E-CVT.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

 

У Таїланді вже стартували продажі Toyota Corolla Cross 2024 року. Ціна варіюється від 999 000 бат (27 825 доларів США) за 1.8 Sport стандартної комплектації до 1 254 000 бат (34 920 доларів США) за флагманський HEV GR Sport.

Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес