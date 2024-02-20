Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross

Оновлений кросовер Toyota Corolla Cross дебютував у Таїланді з новою решіткою радіатора та технічними змінами.

Toyota Corolla Cross - це компактний кросовер із багатьма різними конфігураціями залежно від ринку. Версію з тайськими специфікаціями щойно було оновлено, але європейські, японські та американські комплектації отримають аналогічні технології, зберігаючи схожі риси.

Рестайлінг Toyota Corolla Cross для тайського ринку відбувся майже через чотири роки після дебюту моделі у 2020 році.





Основною особливістю екстер'єру є оновлена решітка радіатора з оздобленням у колір кузова та стільниковим малюнком. Крім того, модель використовує новий набір світлодіодних фар із послідовними покажчиками повороту, які вже є на інших ринках. Вони з'єднані з емблемою Toyota за допомогою декоративної частини, що нагадує дизайн світлодіодів на всю ширину в інших моделях.

Решту кузова перенесено з попередньо оновленої версії, включаючи спортивний обвіс GR Sport, який залишився без змін. Колірна палітра складається з п'яти відтінків, включаючи новий Cement Gray Metallic.

Інтер'єр оновленого Corolla Cross може похвалитися новим панорамним безкаркасним дахом із електроприводом.

Цифровий кокпіт складається з 12,3-дюймової цифрової панелі приладів і 10,1-дюймової інформаційно-розважальної системи, яка сумісна з бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

Обладнання включає в себе бездротову зарядну панель, порти USB Type-C, двозонний кондиціонер і вдосконалений комплект ADAS Toyota Safety Sense. Нарешті, внутрішня оббивка доступна в чорному або темно-рожевому відтінках.

Як і його попередник, оновлена модель доступна з атмосферним 1,8-літровим бензиновим двигуном або 1,8-літровою гібридною силовою установкою з самозаряджанням.

Неелектрифікована версія видає 138 к.с. (103 кВт / 140 PS) і 172 Нм крутного моменту, надаючи потужність на передні колеса через коробку передач Super CVT-i.

Ефективніший гібрид поєднує 1,8-літровий двигун з електродвигуном для сумарної потужності 121 к.с. (90 кВт / 122 PS), що передається на передні колеса через коробку передач E-CVT.

У Таїланді вже стартували продажі Toyota Corolla Cross 2024 року. Ціна варіюється від 999 000 бат (27 825 доларів США) за 1.8 Sport стандартної комплектації до 1 254 000 бат (34 920 доларів США) за флагманський HEV GR Sport.