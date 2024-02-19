Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%

Гендиректор і засновник Tesla Ілон Маск збільшив свою частку в компанії із 13% до 20,5%. Вартість частки оцінюють у трохи більше ніж 120 млрд дол.

Про це пише Business Insider із посиланням на документи, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Згідно з документом, Маску належить близько 441,06 млн звичайних акцій Tesla, а також опціони на купівлю 303,96 млн цінних паперів, які можуть бути реалізовані протягом 60 днів з 31 грудня 2023 року.

Раніше Маску належали 13% акцій Tesla, і це значне збільшення частки, зазначає Business Insider.

Але нинішня частка у 20,5% все ще менша за ту, яка була у Маска кількома роками раніше: тоді йому належали 22% акцій Tesla. У 2021-2022 роках він продав акції компанії майже на 40 млрд дол. Маск пішов на цей крок, щоб профінансувати придбання Twitter, погасити борги й оплатити податкові рахунки.

У січні Маск заявив, що хоче отримати 25% акцій Tesla, щоб мати більше впливу під час ухвалення рішення. "Мені незручно перетворювати Tesla на лідера в галузі штучного інтелекту і робототехніки, не маючи близько 25% контролю голосів", - написав тоді Маск в X.