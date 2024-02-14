Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S

Британський бренд Aston Martin суттєво оновив спорткар Vantage, який тепер за потужністю навіть перевершив Porsche 911 Turbo S.

Aston Martin значно збільшив потужність двигуна для оновленої версії свого спортивного автомобіля Vantage відповідно до своєї стратегії продажу найпотужнішої моделі в кожній ніші ринку.





4,0-літровий твін-турбо двигун V8 Vantage, який постачає підрозділ Mercedes-Benz AMG, тепер має потужність 656 к.с. замість 503 к.с.

Підвищення продуктивності надає двомісному спортивному автомобілю більше потужності за ключового конкурента - Porsche 911 Turbo S.

Vantage може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди і досягати максимальної швидкості 325 км/год, йдеться в заяві Aston Martin.

Оновлення Vantage відбулося після випуску більшого спортивного автомобіля DB12 минулого року, першої моделі, представленої після того, як канадський мільярдер Лоуренс Стролл перебрав контроль над британським автовиробником. 670-сильний DB12 перевершує 611-сильний Ferrari Roma, який також використовує турбинований V8.

Новий Vantage становитиме близько п'ятої частини загальних продажів Aston Martin, що зробить його другим бестселером компанії після позашляховика DBX.

Ціни не повідомляються, але очікується, що Vantage продаватиметься приблизно за 165 000 фунтів стерлінгів (208 000 доларів США), що на 32 відсотки більше базової ціни попередньої моделі.

Згідно з даними компанії, очікуване зростання цін, ймовірно, ще більше підвищить зростання середньої ціни продажу автомобілів Aston Martin, яка наприкінці вересня минулого року становила 219 000 фунтів стерлінгів проти 195 000 фунтів стерлінгів за той самий період минулого року.

Поряд із більшою потужністю, новий Vantage отримав нову технологію, яка має забезпечити значно покращені враження від водія в порівнянні з минулою шестирічною моделлю.

Автомобіль оснащено модемом 4G, який забезпечує покращене підключення до інформаційно-розважальної системи та дозволяє водієві взаємодіяти з автомобілем через додаток Aston Martin.

Налаштування інформаційно-розважальної системи такі ж, як і в DB12. 10,25-дюймовий сенсорний екран підтримується рядом більш традиційних кнопок для керування обігрівом і охолодженням, а також для деактивації систем допомоги водієві, таких як Lane Assist.

Системи безпеки трансмісії автомобіля поєднують двигун, гальмування та електронний задній диференціал, щоб надати водієві більше контролю над подачею потужності, включаючи налаштування для вологої погоди та руху по трасі, а також вісім різних налаштувань контролю тяги.

Удосконалення були настільки трансформаційні, що компанія розглядала можливість дати автомобілю нову назву, щоб краще відрізнити його від попереднього Vantage.

Однак Aston Martin вирішив зберегти назву Vantage, оскільки вона відноситься до моделі, яка має 74-річну історію автовиробника.

Виробництво Vantage розпочнеться в першому кварталі, а поставки - у другому кварталі.

Після Vantage дебютує нова, високопродуктивна заміна DBS, третя модель у оновленому асортименті спортивних автомобілів Aston Martin з переднім двигуном і заднім приводом. Очікується, що нова модель буде представлена в другому кварталі.