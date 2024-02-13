Porsche презентував оновлений седан Taycan

Оновлений Porsche Taycan у комплектації Turbo S отримав 938 к. с. та розганяється до 100 км на годину за 2,3 секунди.

Німецький бренд Porsche завжди дуже помірно оновлював автомобілі, й так само відбулось із Taycan 2025 модельного року. Хоча він виглядає майже як попередня модель, насправді це ретельно перероблений електричний седан.





Звісно, найбільше змін відбулось під капотом. Тепер Taycan Turbo S видає 938 кінських сил із використанням системи керування пуском - порівняно з 750 к.с. у попередній моделі. Фактично, це дозволяє Porsche увійти до ринку надмегапотужних електричних седанів, де свої моделі мають Tesla та Lucid.

Результатом цього величезного збільшення потужності є заявлений розгін 0-100 км/год за 2,3 секунди. Це також робить Taycan Turbo S найпотужнішим дорожнім автомобілем Porsche, який затьмарює 887 к.с. на 918 Spyder.

Потужність надходить від нових двигунів, які мають ті самі розміри, що й попередня модель, але отримали вдосконалені внутрішні елементи для збільшення потужності. Потужність заднього двигуна зростає до 107 к.с. залежно від комплектації, а сам двигун приблизно на 9 кг легший, ніж раніше.

Усі комплектації Taycan отримали нові двигуни, і хоча Porsche ще не опублікував повні характеристики для всієї лінійки, зазначається, що базова версія із заднім приводом буде збільшена до 483 к.с.

Але незважаючи на те, що Porsche доклав стільки зусиль для збільшення потужності, ще більше було вкладено в підвищення ефективності та запасу ходу.

Перший Taycan критикували за відносно низькі показники запасу ходу, і хоча реальні показники часто були кращими, ніж показники EPA, можна сказати, що критика вразила Porsche.

Дані EPA щодо нового Taycan ще не оприлюднені, але видання InsideEVs стверджує про подолання 480 км під час випробування дальності Taycan 4S у не ідеальних погодних умовах, що свідчить про значне збільшення запасу ходу в реальному світі.

Нова батарея з переглянутою хімічною структурою елементів є важливим елементом тут, із загальною ємністю для більшої продуктивної батареї Plus зросла з 93,4 кВт-год до 105 кВт-год. Чиста, або корисна, ємність становить 98,6 кВт-год. Базові комплектації отримають акумуляторну батарею ємністю 89 кВт-год (або корисних 83,6 кВт/год). Обидва комплекти легші за своїх попередників, базова батарея має приблизно стільки ж місткості, скільки й попередній модуль.

Porsche також покращив здатність Taycan до регенерації енергії. Якщо старі повнопривідні моделі могли регенерувати до 290 кВт, то нові - до 400 кВт. Поріг для переходу між рекуперативним і фрикційним гальмуванням також вищий, до 0,497 g проти 0,3 g у старому автомобілі.

Нові колеса та оптимізовані літні шини також допомагають збільшити відстань, яку Taycan може проїхати на зарядці. Інші зміни в аеродинаміці, терморегулюванні, включно з новим тепловим насосом, і новим імпульсним інвертором допомагають збільшити запас ходу.

Швидкість зарядки також зросла. Раніше Taycan міг заряджати до 270 кВт в ідеальних умовах; тепер він може приймати 320 кВт, а Porsche стверджує, що зарядка від 10 до 80 відсотків займає лише 18 хвилин.

Також є зміни в шасі. Усі моделі Taycan із специфікацією США мають пневматичну підвіску в стандартній комплектації, а в якості опції для повнопривідних моделей є Porsche Active Ride, нова та надзвичайно розумна система активної підвіски компанії.

Інтер'єр

Всередині немає нічого, про що можна говорити, окрім переглянутої панелі приладів та інформаційно-розважальної системи, але моделі з пакетом Sport Chrono отримують кнопку «push-to-pass» для додаткової потужності за потреби. Існує також варіант інтер'єру без шкіри з оздобленням Porsche Pepita («гусячі лапки») по центру сидінь.

Однак усі ці оновлення мають свою ціну. Taycan у базовій комплектації 2025 модельного року коштує 101 395 доларів порівняно з 92 550 доларів за попередню версію. На вершині знаходиться Turbo S Cross Turismo вартістю 213 695 доларів, що на колосальні 14 695 доларів дорожче за попередника.

Поставки Taycan 2025 року в США почнуться цього літа. Пізніше також має з'явитись нова версія GTS, яка встановила божевільний рекорд на Нюрбургринзі.



