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Audi представила оновлений позашляховик Q7

13:56 08.02.2024 |

Транспорт

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Німецька марка Audi показала оновлений позашляховик Q7, який отримав нове обличчя та настроювані лазерні фари.

Після багатьох місяців спостережень закамуфльованого прототипу, оновлений Audi Q7 дебютував офіційно. Компанія оприлюднила оновлення для моделі та планує розпочати поставки вже в першому кварталі 2024 року.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Новий Q7 - це скоріше оновлена модель, ніж повністю нова. Тим не менш, поточний Q7 розвивався роками, дебютувавши ще в 2015 році. Й рішення не розробляти повністю нове покоління є очевидним, адже виробник зосереджується на нових електричних моделях.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Теперішній рестайлінг приніс нову версію решітки Audi Singleframe. Вона така ж велика, як і раніше, з товстим оздобленням із візерунком у формі восьмикутника всередині. Нижня частина має оновлені кутові вентиляційні отвори з вертикальною орієнтацією, і хоча світлодіодні фари виглядають майже так само, в опціях можна знайти матричні ліхтарі HD з лазерним світлом і настроюваними функціями.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Audi зазначила, що вперше для Q7 пропонуються фари, які розширяють видимість за допомогою лазерного діода для кожного ліхтаря. Він активується з дальнім світлом на швидкості вище 70 км/год, працюючи з 24 світлодіодами, щоб «значно» збільшити діапазон дальнього світла.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Для близького світла новий Q7 також отримав додаткові функції налаштування для денних ходових вогнів. Водії можуть обрати один із чотирьох світлових підписів, і це також стосується оновлених світлодіодних задніх ліхтарів. Проте в деяких країнах (наприклад, у Північній Америці), законодавство все ще обмежує найновіші технології активного освітлення.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Базова модель тепер має стандартну контрастну строчку, 19-дюймові колеса, глянцевий пакет з алюмінієвими рейлінгами на даху та камеру заднього огляду з допоміжним паркуванням.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

В опціях можна знайти дев'ять декоративних вставок, доступних для оформлення решітки, яка залишається незмінною. Пропонуються три нові кольори екстер'єру - Ascari Blue, Sakhir Gold і Chili Red - і доступні нові варіанти коліс від 20 до 22 дюймів.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Налаштування силової установки також знайомі: 3,0-літровий дизель у двох варіантах потужності на 228 або 282 кінських сили, бензиновий V6 потужністю 335 к.с. і 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 500 к.с. у потужній комплектації SQ7.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

SQ7 також має більше чорного оздоблення, овальні наконечники вихлопної труби ззаду, спойлер на підборідді спереду та здатність розвивати 100 км/год із місця за 4,1 секунди.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

У технічному відділі вперше доступні програми від сторонніх постачальників, тому можна використовувати такі речі, як Spotify, безпосередньо через інформаційно-розважальну систему Q7. Нові функції допомоги водієві включають різні дисплеї попереджень для віртуальної кабіни, такі як зміна смуги руху та попередження про відстань, серед іншого.

Audi представила оновлений позашляховик Q7

 

Європейські покупці зможуть придбати новий Q7 як модель 2024 року за стартовою ціною 79 300 євро. Покупцям в Америці доведеться почекати на 2025 модельний рік.


Audi представила оновлений позашляховик Q7
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Audi
 

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