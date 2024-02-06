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АНАЛІТИКА

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

12:52 06.02.2024 |

Транспорт

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Південнокорейський бренд Hyundai показав оновлений кросовер Bayon, який отримав змінений екстер'єр та інтер'єр.

Ще під час презентації у 2021 році нового покоління Hyundai Bayon отримав найновішу мову дизайну, включаючи розділену фару на носі, яка включала пару тонких, як бритва, денних ходових вогнів (ДХВ). Тепер завдяки рестайлінгу з'явилась світлова панель на повну ширину для підключення цих ДХВ, що можна вже побачити на багатьох нових Hyundai.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Також є деякі незначні зміни в бамперах і решітці радіатора, які зменшили кількість пластику в кольорі кузова на передній частині на користь більш примхливого чорного і надали цьому кросоверному хетчу трохи інший вигляд.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Ззаду аналогічні зміни - більше чорного пластику та нещодавно змінені ліхтарі заднього ходу в бампері - тож будь-хто, хто хоче впізнати Bayon після рестайлінгу, а особливо завдяки чотирьом новим кольорам фарби, які Hyundai додав до конфігуратора автомобіля.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Інтер'єр Bayon уже відчувався досить технічним завдяки 10,25-дюймовій цифровій панелі приладів, яка була стандартною на деяких ринках, але головний екран інформаційно-розважальної системи був досить маленьким 8-дюймовим, якщо не обрати опційний 10,25-дюймовий варіант.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

У 2024 році великий дисплей є стандартним у всьому асортименті, а кросовери Bayon у кожній країні постачаються з цифровими панелями приладів. Навігаційна система також може приймати оновлення по повітрю.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

На цьому "підтяжка обличчя" закінчується. Hyundai конкретно не згадує силові агрегати, що означає, що покупці Bayon продовжуватимуть вибирати з двох версій того самого 1,0-літрового трициліндрового двигуна з наддувом. Базовий варіант виробляє 98 к.с. (100 PS) і 172 Нм, тоді як його топова версія підвищує потужність до 118 к.с. (120 PS), хоча крутний момент залишається тим самим.

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Поки немає жодної інформації про ціни чи дату початку продажу в Європі, але поточний Bayon коштує від 21 570 фунтів стерлінгів (27 376 доларів США) у Великій Британії, і навряд вартість нового автомобіля буде суттєво змінена.


Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon

 

Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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