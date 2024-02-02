Xiaomi запустить масове виробництво електромобіля SU7 у лютому

За інформацією китайських ЗМІ, компанія Xiaomi готується до запуску масового виробництва електромобіля SU7.

Якщо все піде за планом, то перші серійні версії авто почнуть виробляти в середині або наприкінці лютого. На перших етапах компанія планує випустити близько 2000 машин. Потім виробничі потужності будуть поступово нарощуватися. До липня Xiaomi збирається збільшить цей показник до 10 000 машин. Потім компанія триматиме планку на цьому рівні. Що стосується перших поставок SU7, то вони можуть початися навесні.





Xiaomi показала свій електромобіль наприкінці 2023 року. Машина зможе проїжджати на одному заряді до 800 км. Крім цього, новинка отримає підтримку швидкої зарядки (до 220 км за 5 хвилин і до 510 км за 15 хвилин). SU7 поставлятиметься з кількома режимами водіння, гальмівною системою Brembo і різними асистентами безпеки. З 0 до 100 км/год автомобіль зможе розганятися за 2.78 секунди, а до 200 км/год - за 10.67 секунди. У Китаї машина коштуватиме від 250 000 юанів. Це близько €32 800 або $35 210. Чи з'явиться новинка на глобальному ринку наразі невідомо.



