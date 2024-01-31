Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів

11:50 31.01.2024 |

Транспорт

 

Суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена ​​радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Про це пише BBC.

Позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.

Ця угода стала найбільшою в історії компанії, допомігши зробити Маска одним із найбагатших людей у ​​світі.

Під час тижневого судового розгляду директори Tesla стверджували, що угода була укладена для того, щоб один із найдинамічніших підприємців світу продовжував приділяти свою увагу компанії.

Суддя постановила, що схвалення платіжного пакета правлінням Tesla було "глибоко помилковим". Вона також сказала, що компенсаційний пакет був узгоджений директорами Tesla, які були "захоплені риторикою" навколо "заклику суперзірки" Маска.

У справі про компенсацію адвокати акціонера Tesla Річарда Торнетти стверджували, що члени правління не проявили незалежності, коли вони складали платіжний пакет для головного виконавчого директора компанії, і дозволили йому неналежним чином розробити деталі свого плану оплати праці на свій смак.

Натомість Маск у дописі на X написав: "Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер".

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді Делаверу.

Акції Tesla впали приблизно на 2,5% під час розширених торгів у Нью-Йорку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8746
  0,0116
 0,03
EUR
 1
 41,0845
  0,0803
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,33 0,86 37,5900  0,31 0,82
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес