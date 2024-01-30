Porsche представив новий Macan

У другому поколінні компактний кросовер Porsche стане електричним й модель вже дебютувала у версіях Macan 4 та Macan Turbo.

Найбільш продавана модель Porsche, Macan, стає електричною. Німецький бренд щойно представив свій новий електричний кросовер у двох іпостасях: 402-сильний Macan 4 та 630-сильний Macan Turbo.





В основі Macan другого покоління лежить платформа, розроблена спільно з Audi. Ця платформа під назвою Premium Platform Electric (PPE) використовує 800-вольтну електричну архітектуру й стане основною для майбутніх електромобілів Audi A6 та Q6, а також, ймовірно, повністю електричного Porsche Cayenne.

Батарея використовує літій-нікель-марганцево-кобальтові елементи, розташовані в 12 модулях з чистою ємністю 95 кВт-год (100 кВт-год брутто). Porsche був першим автовиробником, який випустив серійний 800-вольтовий електромобіль із Taycan, і ця архітектура з високою напругою дозволяє зменшити використання міді та збільшити швидкість заряджання. Якщо знайти зарядний пристрій на 800 В постійного струму, то Macan зможе заряджатись до 270 кВт. Якщо підключити зарядний пристрій на 400 вольт, акумуляторна батарея фактично розділиться навпіл і заряджатиметься паралельно, значно скорочуючи час зарядки.

Й Macan 4, й Macan Turbo використовують синхронні двигуни з постійними магнітами на кожній осі, а задній двигун повертається на 180 градусів для забезпечення дещо зміщеного розподілу ваги.

У Macan 4 вони разом дають 402 к.с. і 650 Нм крутного моменту, тоді як у Macan Turbo ви отримуєте 630 к.с. і 1200 Нм. (Усі ці цифри досягаються за допомогою «overboost», який доступний лише протягом обмеженого часу під час використання Launch Control). Говорячи про прискорення, Porsche зазначає, що Macan 4 може розганятися від 0 до 100 км на годину за 4,9 секунди, тоді як Turbo робить це за 3,1 секунди. Максимальна швидкість становить 220 і 260 км/год відповідно.

Задній двигун також відмовився від двошвидкісної коробки передач, яка використовується на Taycan, оскільки Porsche вдалося досягти максимальної швидкості та прискорення лише за допомогою зниження передачі. Зменшення багатошвидкісної трансмісії також допомагає заощадити вагу та зменшити втрати в трансмісії, що сприяє загальній ефективності.

Однак, як і Taycan, новий Macan не пропонуватиме режим руху з однією педаллю, натомість керувати переважною більшістю рекуперативного гальмування можна за допомогою педалі гальма. Залежно від рівня заряду батареї Macan EV може регенерувати до 240 кВт енергії під час гальмування. Цифри запасу ходу (навіть за EPA) ще не оголошені.

Підвіска спереду і ззаду багатоважільна. Конструкція передньої підвіски схожа на подвійну поперечну підвіску з розділенням верхнього поперечного важеля на дві ланки, що зміщує кермувальну вісь далі назовні. Обидва варіанти будуть стандартно оснащені пневматичними пружинами та адаптивними амортизаторами Porsche Active Suspension Management (PASM).

Новинка для Macan - це додаткова система керування задніми колесами, яка повертає задні колеса на п'ять градусів відповідно до передніх коліс або навпаки. Поворот коліс у протилежному напрямку допомагає маневрувати автомобілем на низьких швидкостях, тоді як переміщення задніх разом із передніми має ефект фактичного подовження колісної бази на високій швидкості, сприяючи стабільності.

З точки зору дизайну, цей типовий Porsche - еволюція, а не революція. Характерна форма та пропорції Macan, схожі на купе, зберігаються, хоча спереду з'явилися нові денні ходові вогні у стилі Taycan.

Фари опускаються вниз по передньому бамперу, і характерного розкладного капота бензинового Macan більше немає. Хоча лінія капоту нижча, адже під нею немає двигуна, там є лише невеликий додатковий багажник для зарядних кабелів.

Porsche також заявляє про низький коефіцієнт лобового опору 0,25 завдяки використанню активних аеродинамічних елементів, таких як розсувний задній спойлер, а також клапани у передній частині та днищі.

Хоча колісна база на 86 мм довша, ніж у попереднього Macan, і становить 2893 мм, сам автомобіль загалом лише на 58 мм довший. За ширини 2151 мм він також на 53 мм ширший за бензинову версію.

Інтер'єр нагадує інші моделі Porsche, як-от нещодавно оновлений Cayenne і нову Panamera третього покоління. Є повністю цифровий блок приладів із акуратним вигнутим дисплеєм, а посередині - широкий екран, на якому працює найновіша версія інформаційно-розважальної системи Porsche. В ногу з часом інформаційно-розважальна система запускає такі популярні програми, як Spotify і YouTube. Також є додатковий дисплей для пасажирів і дисплей із доповненою реальністю.

Porsche анонсує краще планування маршрутів із зарядними зупинками для вбудованої навігаційної системи. Але незважаючи на всю цю новизну, прихильники традицій будуть раді знайти фізичні елементи керування системою вентиляції та кондиціонування повітря та регулятор гучності на центральній консолі.

Все це має певну ціну. Ціна на Macan 4 починається з 80 450 доларів, майже на 19 000 доларів дорожче базової моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Turbo коштує 106 950 доларів, що на 18 500 доларів дорожче, ніж поточний топовий GTS.

Чесно кажучи, обидві моделі Macan пропонують набагато більшу продуктивність, ніж їхні бензинові аналоги, але це значні стрибки для автомобіля, який і так був набагато дорожчим за своїх конкурентів. Тим не менш, Macan стане фактично найдоступнішим електричним автомобілем від Porsche, адже базовий задньопривідний Taycan коштує від 92 550 доларів США.

Porsche деякий час продовжить виробництво Macan першого покоління з бензиновим двигуном для ринку США. Виробництво цієї моделі в Європі припинилося через нові правила ЄС щодо кібербезпеки, але Porsche все ще може продавати її в Америці. Це має полегшити перехід від бензину до електрики, але електрифікація Macan показує, куди прямує автовиробник.