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Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
10:53 24.01.2024 |
У 2023 році вперше в історії електромобіль - американська Tesla Model Y - очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.
Про це пише "Укравтопром".
Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.
Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:
* Tesla Model Y - 254 822 од.;
* Dacia Sandero - 235 893 од.;
* VW T-Roc - 206 438 од.;
* Renault Clio - 202 942 од.;
* Peugeot 208 - 194 376 од.;
* Opel Corsa - 188 662 од.;
* VW Golf - 184 279 од.;
* Toyota Yaris Cross - 176 685 од.;
* VW Tiguan - 174 267 од.;
* Skoda Octavia - 161 784 од.
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