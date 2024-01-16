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АНАЛІТИКА

Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці

12:05 16.01.2024 |

Транспорт

 

Гендиректор компаній SpaceX і Tesla та власник соцмережі X Ілон Маск заявив, що йому буде незручно розвивати автовиробника, щоб стати лідером у галузі ШІ та робототехніки, не маючи принаймні 25% голосів у компанії - це майже вдвічі перевищує його нинішню частку.

Про це пише Reuters.

У своєму пості на платформі X Маск заявив, що якщо він не отримає пакет акцій в Tesla, "достатній для того, щоб мати вплив, але не настільки, щоб мене не можна було "звалити", він вважатиме за краще створювати продукцію за межами виробника електромобілів.

Він давно рекламує частково автоматизоване програмне забезпечення Tesla "Повне самостійне водіння" та прототип людиноподібних роботів, але виробник електромобілів отримує більшу частину своїх доходів від автомобільного бізнесу.

Маск, найбагатша людина у світі, наразі володіє близько 13% акцій Tesla після продажу акцій на мільярди доларів у 2022 році, частково для того, щоб допомогти профінансувати купівлю Twitter за 44 мільярди доларів.

В окремому пості на X він заявив, що його влаштувала б структура з двома класами акцій, щоб досягти своєї мети - отримати 25% контролю над голосами, але йому відповіли, що це неможливо після первинного публічного розміщення акцій Tesla.

Компанії зі структурою подвійного класу мають два або більше типів акцій з різними правами голосу - зазвичай один з більшим правом голосу для засновників або ранніх інвесторів, а інший - для інших акціонерів з меншим правом голосу.

Tesla не відразу відповіла на прохання про коментар.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla
 

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