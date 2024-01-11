VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто

Volkswagen разом із Bosch намагаються переосмислити паркування й заряджання на великих стоянках, оснащених зарядними станціями для електромобілів, тестуючи систему автономного паркування й заряджання. Німецький автовиробник також планує встановлювати чатбот ChatGPT зі штучним інтелектом для голосового керування функціями автомобілів та щоб отримувати відповіді на «загальні питання».

Автоматичне паркування

Cariad, компанія-розробник програмного забезпечення, що належить Volkswagen, і Bosch сподіваються оживити ідею автоматичного паркування, додавши до неї автоматизовану зарядку для електромобілів.

Дві німецькі компанії тестують систему, яка «спрямовує електромобілі без водія до вільного паркувального місця, обладнаного зарядним пристроєм, де зарядний робот заряджає їх автоматично». Після завершення зарядки автомобіль самостійно переїжджатиме на інше вільне місце, звільняючи зарядний робот для приймання іншого електромобіля, повідомляє The Verge. Bosch і Cariad зараз тестують технологію на двох паркінгах у Німеччині: на стоянці для персоналу Cariad в Інгольштадті та на паркуванні компанії Bosch у Людвігсбурзі.

Обидві компанії тестували подібні функції в минулому. Раніше Bosch працювала з Mercedes-Benz над створенням цілого паркінгу в Німеччині, оснащеного автономною системою, яка допомагає спрямовувати автомобілі на вільні місця для паркування та з них. Аналогічно, VW грається з ідеєю роботизованої зарядки електромобілів під різним виглядом щонайменше з 2019 року. Представник компанії підтвердив, що технологія, про яку йдеться в сьогоднішніх анонсах, не базується на попередніх прототипах Volkswagen.

Bosch заявляє, що автоматизована технологія може вирішити низку проблем, пов'язаних із зарядкою електромобілів сьогодні, а саме: довгі черги на зарядних станціях, блокування плати за надто пізнє від'єднання кабелю живлення та ручне поводження з кабелем.

ChatGPT в автомобілях Volkswagen

Volkswagen оголосила про плани встановлення ChatGPT від OpenAI на свої автомобілі, починаючи з другого кварталу 2024 року. Чатбот буде доступний у всіх моделях VW, включаючи Tiguan, Passat і Golf, а також у сімействі електромобілів ID автовиробника. Спочатку ця функція з'явиться в Європі, а потім і для клієнтів у США.

VW використовує ChatGPT для вдосконалення свого автомобільного голосового асистента IDA, щоб забезпечити більш натуралістичне спілкування між автомобілем і водієм. Власники транспортних засобів можуть використовувати голосовий асистент для управління основними функціями, такими як обігрів та кондиціонування, або для відповідей на «загальні питання».

VW обіцяє, що не змушуватиме користувачів створювати новий обліковий запис або встановлювати будь-які застосунки. Чатбот можна активувати за допомогою вітального слова «Hello IDA» або натискання кнопки на кермі. Крім того, OpenAI не отримуватиме доступу до статистики вашого водіння. У VW кажуть, що питання і відповіді «негайно видаляються, щоб забезпечити найвищий рівень захисту даних».