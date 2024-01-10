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АНАЛІТИКА

Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault

09:10 10.01.2024 |

Транспорт

 

Європейська комісія (ЄК) оголосила, що дозволила відповідно до європейського законодавства створити спільне підприємство (СП) Volvo Business Services International AB і Renault SAS.

"Комісія дійшла висновку, що передбачена концентрація не створить проблем для конкуренції з огляду на обмежене становище на ринку в результаті пропонованої угоди. Заявлена операція була розглянута в рамках спрощеної процедури контролю за злиттями", - йдеться в повідомленні ЄК, опублікованому у вівторок у Брюсселі.

Також повідомляється, що угода стосується головним чином "розробки, виробництва і продажу легких утилітарних електричних автомобілів, а також надання логістичних послуг".

Тим часом у жовтні 2023 року повідомлялося, що автовиробники Volvo Group і Renault Group, а також французький логістичний оператор CMA CGM планують створити спільне підприємство для випуску фургонів з електричним двигуном.

Шведський і французький автоконцерни інвестують у СП по 300 млн євро ($316,5 млн) протягом наступних трьох років і отримають по 50% акцій майбутнього підприємства.

CMA CGM, зі свого боку, має намір вкласти в проект 120 млн євро.

За умови схвалення угоди регуляторами сторони заснують СП уже на початку 2024 року, а запуск виробництва відбудеться у 2026 році.

Модельний ряд буде представлений електрофургонами в різному кузовному виконанні, оснащеними новітнім програмним забезпеченням (ПЗ), що дає змогу відстежувати доставку вантажів і оцінювати економічну ефективність перевезень.

Використання цього ПЗ дасть змогу компаніям-операторам скоротити профільні витрати на 30%, зазначають учасники угоди.

"Ми спостерігаємо зростаючий попит на чистий, ефективний і безпечний міський транспорт. Партнерство та співпраця є ключовими факторами для задоволення цього попиту", - заявив генеральний директор Volvo Мартін Лундстедт.
Нова компанія отримає власний фірмовий стиль і базуватиметься у Франції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Volvo, Renault
 

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