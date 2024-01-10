Фінансові новини
- |
- 10.01.24
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault
09:10 10.01.2024 |
Європейська комісія (ЄК) оголосила, що дозволила відповідно до європейського законодавства створити спільне підприємство (СП) Volvo Business Services International AB і Renault SAS.
"Комісія дійшла висновку, що передбачена концентрація не створить проблем для конкуренції з огляду на обмежене становище на ринку в результаті пропонованої угоди. Заявлена операція була розглянута в рамках спрощеної процедури контролю за злиттями", - йдеться в повідомленні ЄК, опублікованому у вівторок у Брюсселі.
Також повідомляється, що угода стосується головним чином "розробки, виробництва і продажу легких утилітарних електричних автомобілів, а також надання логістичних послуг".
Тим часом у жовтні 2023 року повідомлялося, що автовиробники Volvo Group і Renault Group, а також французький логістичний оператор CMA CGM планують створити спільне підприємство для випуску фургонів з електричним двигуном.
Шведський і французький автоконцерни інвестують у СП по 300 млн євро ($316,5 млн) протягом наступних трьох років і отримають по 50% акцій майбутнього підприємства.
CMA CGM, зі свого боку, має намір вкласти в проект 120 млн євро.
За умови схвалення угоди регуляторами сторони заснують СП уже на початку 2024 року, а запуск виробництва відбудеться у 2026 році.
Модельний ряд буде представлений електрофургонами в різному кузовному виконанні, оснащеними новітнім програмним забезпеченням (ПЗ), що дає змогу відстежувати доставку вантажів і оцінювати економічну ефективність перевезень.
Використання цього ПЗ дасть змогу компаніям-операторам скоротити профільні витрати на 30%, зазначають учасники угоди.
"Ми спостерігаємо зростаючий попит на чистий, ефективний і безпечний міський транспорт. Партнерство та співпраця є ключовими факторами для задоволення цього попиту", - заявив генеральний директор Volvo Мартін Лундстедт.
Нова компанія отримає власний фірмовий стиль і базуватиметься у Франції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Депутат Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ
|В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги
|Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault
|AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650
|AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)
|Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум
Бізнес
|У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль
|LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»
|Samsung на CES 2024 анонсувала лінійку телевізорів 2024 року — штучний інтелект для апскейлінга та OLED-модель без відблисків
|Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці
|WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень