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АНАЛІТИКА

Новий Porsche Taycan на 18 с покращив час Tesla Model S Plaid на 20-км трасі Nurburgring

13:45 04.01.2024 |

Транспорт

 

Напередодні офіційного анонсу нового покоління Taycan Porsche протестувала передсерійний електромобіль на легендарній німецькій трасі Нюрбургринг. Новий Porsche Taycan проїхав 20-км Nordschleife (Північну петлю) Nürburgring на 26 секунд швидше за поточну модель, випередивши Tesla Model S Plaid на цілих 18 секунд.

Нова модель легко випереджає нинішній Taycan. Досерійна модель під керуванням Ларса Керна проїхала Нюрбургринг за 7:07:55. Це на 26 секунд швидше, ніж його останній рекордний заїзд, встановлений у 2022 році Porsche Taycan S Sport.

Це також на 18 секунд швидше, ніж час Tesla Model S Plaid - 7:25:31, показаний у червні. Porsche і Tesla змагаються за перемогу з 2019 року.

Taycan від Porsche встановив рекорд у 2019 році, а Tesla незабаром після цього протестувала ранні версії Model S Plaid. Хоча вихід Plaid запізнився на два роки, високопродуктивна модель побила рекорд у 2021 році з часом проходження кола 7:35:579. Через рік Porsche повернув звання найшвидшого серійного чотиридверного електрокара, а в червні Tesla знову показала найкращий час за допомогою нового трекового пакета. Загалом, серед електромобілів найкращий час має гіперкар Rimac Nevera - 7:05:298.


Очікується, що новий Taycan стане найпотужнішою версією електрокара від Porsche. Поточна версія Taycan Turbo S розвиває 750 к.с. і розганяється до 100 км/год за 2,6 секунди. Очікується, що нова версія GT матиме близько 1 000 к.с., що ставить її в один ряд з Tesla Model S Plaid (1 020 к.с.), передає Electrek.

Автовиробник повідомив, що бортове відео повного кола буде опубліковано в середині березня. Мабуть, саме тоді Porsche й офіційно представить нову модель.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Porsche
 

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