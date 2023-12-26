Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson

З наступного року популярний кросовер Hyundai Tucson стане ще кращим, адже бренд представив рестайлінг у вигляді спортивної комплектації N Line.

Поточне четверте покоління Hyundai Tucson є лідером у сегменті сімейних кросоверів із моменту його появи в 2020 році, а в 2024 році він отримає рестайлінг в середині генерації, що вже було продемонстровано на корейському веб-сайті Hyundai.

Незважаючи на те, що у кросовера є багато конкурентів, таких як Ford Kuga, Toyota RAV4 та споріднений Kia Sportage, Tucson зібрав чимало нагород у минулих роках. Однак оновлений кросовер має бути ще кращим, тому що, згідно з Hyundai, він «створений з урахуванням європейських клієнтів». Інші конкуренти, як-от Peugeot 3008, Skoda Karoq і Honda CR-V, були оновлені після запуску Hyundai, тому конкуренція з Tucson залишиться такою ж жорсткою, як й раніше.

Зовнішній вигляд нового Tucson був лише злегка доопрацьований. Замість блокового підходу, який використовувався для нового Santa Fe, Tucson зберіг свою існуючу мову дизайну «Parametric Dynamics».

Характерні передні вогні «Jewel Hidden Lights» були змінені, як і решітка радіатора та нижній бампер, але загалом його легко впізнати як Tucson. Бічні частини мають розширення колісних арок контрастного сірого кольору на стандартній комплектації, хоча на N Line вони пофарбовані в колір кузова.

N Line також має власний дизайн переднього бампера, ексклюзивну решітку радіатора та 19-дюймові легкосплавні диски з ковпаками з натурального вуглецевого волокна, а також багато значків N Line скрізь. Ззаду є ребра на спойлері, і бампер також був змінений, однак подвійні вихлопні наконечники збережені.

Інтер'єр

Hyundai стверджує, що зміни в інтер'єрі створюють «гармонійне поєднання функціональності та естетики». Найбільша відмінність тут полягає в зміні розташування центрального сенсорного екрану, який підключається до дисплея водія, як на останній Kona. Кермо також запозичено у Kona та має новий значок у центрі.

У спробі зробити панель Tucson простішою у використанні, Hyundai відмовився від сенсорних сенсорних елементів керування для циферблатів температури та перемикачів для більш часто використовуваних функцій клімату. Кнопки перемикання передач перенесено з центральної консолі, звільнивши більше місця для зберігання.

Моделі N Line мають червону строчку на замшевій оббивці, чорні вставки на кермі та інші значки N Line. Hyundai також детально описав деякі параметри N Performance, включаючи більші чотирипоршневі передні гальма, оздоблені червоною фарбою, і 19-дюймові легкі матові чорні колеса.

Оновлений Tucson використовує платформу Hyundai-Kia N3, і це має означати, що не варто чекати жодних змін у пропозиціях трансмісії. Поточний асортимент бензинових, гібридних і гібридних силових агрегатів збережеться.

Про ціни на новий Tucson також нічого не повідомляється, але не дивуйтеся, якщо побачите незначне підвищення початкової ціни поточного автомобіля, коли він надійде в продаж у 2024 році.







