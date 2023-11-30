Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series

Позашляховику Toyota Land Cruiser 70 Series наступного року виповниться 40 років, але він продовжує розвиватися та продаватися.

Цьогоріч Toyota вирішила продовжити продаж Land Cruiser 70 Series і навіть оновити його до 2024 року. Поважний позашляховик, якому наступного року виповнюється 40 років, також нещодавно був представлений вдома в Японії.

Й хоча модель продавалась у форматі п'ятидверного позашляховика та пікапа, але нещодавно у продаж в Об'єднаних Арабських Еміратах надійшов варіант тридверного всюдихода.





Технічно це Land Cruiser 71 з колісною базою на 2310 мм або на 420 мм менше, ніж у його п'ятидверного аналога.

Незважаючи на свій вік, Toyota оновлювала його протягом багатьох років, і ця остання версія має сучасні переваги, починаючи від світлодіодних фар і закінчуючи дев'ятидюймовою інформаційно-розважальною системою.

Позашляховик також має подвійні передні подушки безпеки, систему попередження про виїзд зі смуги, ABS, систему допомоги при гальмуванні та навіть систему попередження зіткнень.

Toyota зробила все можливе, щоб підтримувати модель в актуальному стані настільки, наскільки це дозволяла стара платформа. В ОАЕ «коротенький» Land Cruiser має систему допомоги при старті на підйомі, систему попередження про тиск у шинах і денні ходові вогні.

Серед зручностей - електричні склопідйомники, центральний замок дверей, цифровий дисплей водія, а також поворотне та телескопічне кермо. Є навіть підтримка Android Auto та Apple CarPlay, не кажучи вже про безключовий доступ.

В основі «нового» тридверного Land Cruiser лежить атмосферний 4,0-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 228 кінських сил і крутним моментом 360 Ньютон-метрів. Потужність від двигуна 1GR-FE передається на всі чотири колеса через шестиступеневу автоматичну коробку передач. Він їздить на 16-дюймових легкосплавних дисках з шинами 265/70 R16 і оснащений паливним баком об'ємом 90 літрів.

Toyota встановила цінник у 169 900 дирхамів ОАЕ, що становить трохи більше 46 000 доларів за поточним курсом обміну. Клієнти можуть обрати один із чотирьох кольорів (сріблястий, бежевий, білий і сірий), тоді як інтер'єр пропонується виключно з п'ятьма сидіннями та коричневою обробкою з оббивкою з синтетичної шкіри. Якщо замовити Land Cruiser 71 сьогодні в ОАЕ, доведеться чекати до кінця лютого 2024 року, щоб отримати доставку.