Toyota презентувала кросовер Crown Signia

Японська марка Toyota розширила модельний ряд за допомогою кросовера Crown Signia, який базується на однойменному седані.

Новий гібридно-електричний кросовер Toyota Crown Signia надійде в продаж наступного літа, приєднавшись до седана Crown у портфоліо компанії в США.





Єдина доступна трансмісія - це система Hybrid Electric Vehicle від Toyota, яка поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун із двома електродвигунами. Він має три режими руху: Eco, Normal і Sport. Eco максимізує запас ходу батареї та економію палива, тоді як Sport покращує реакцію на педаль акселератору.

Також у режимі електрокара Crown Signia може подорожувати на короткі відстані лише на низькій швидкості.

Система виробляє 243 кінських сили й виробник робить електронний повний привід стандартним для цієї моделі із встановленим ззаду електродвигуном, що приводить в дію задні колеса. Кросовер може буксирувати до 1225 кг і має безступінчасту трансмісію.

Таким чином, новинка стане 19 електрифікованою моделлю у лінійці Toyota для США.

Інтер'єр

Усередині салону водій дивиться на 12,3-дюймову настроювану цифрову панель приладів, а інший 12,3-дюймовий екран на приладовій панелі служить інформаційно-розважальною системою.

Сидіння водія та пасажира з електроприводом у восьми напрямках є стандартними. На центральній консолі є вертикальний бездротовий зарядний пристрій і три порти USB-C. Пасажири на задніх сидіннях отримують два отвори, два спеціальні вентиляційні отвори, два підстаканники та кишені на спинках сидінь. Є підігрів і вентиляція сидінь.

Комплектації

Toyota запропонує Crown у двох комплектаціях, XLE та Limited, з різними колісними дисками та матеріалами для сидінь.

XLE їздить на 19-дюймових двокольорових легкосплавних дисках із чорним акцентом, із кількома спицями та сидіннями, оздобленими тканиною та SofTex. Limited має більші, 21-дюймові темно-сірі металеві легкосплавні диски та подвійні прошиті шкіряні сидіння.

Інтер'єр Crown має бронзове оздоблення панелі приладів, керма та центральної консолі. Аудіосистема має шість динаміків на XLE та установку JBL Premium з 11 динаміками на Limited, де також є сабвуфер.

У опущеному стані сидіння другого ряду, що складаються у співвідношенні 60/40, забезпечують гарний вантажний простір, доступ до якого доступний через електропривід підйомних дверей.

Toyota запропонує позашляховик у п'яти кольорах: Storm Cloud, Finish Line Red, Oxygen White, Black і Bronze Age. Внутрішні кольори сидінь - жовто-коричневий або чорний, доступні в обох комплектаціях.

Нова модель стандартно оснащена функцією Toyota Safety Sense 3.0, яка включає попереднє зіткнення з функцією виявлення пішоходів, попередження про виїзд зі смуги руху з допоміжним кермуванням, динамічний радарний круїз-контроль на повному діапазоні швидкості, допоміжну допомогу дорожнім знакам, автоматичне дальнє світло тощо. Для Limited доступний додатковий пакет передових технологій із системою допомоги при зміні смуги руху та монітором панорамного огляду.

Toyota зазначила, що Crown Signia 2025 року почне надходити до дилерів наступного літа.