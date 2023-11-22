Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний‎» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам

Суддя надав «‎вагомі докази» того, що керівництво автокомпанії (у тому числі й сам Ілон Маск) знали про несправність системи автопілота, але все одно дозволяли клієнтам їздити в місцях, «небезпечних для цієї технології».

За даними Reuters, рішення, винесене минулого тижня суддею Рейдом Скоттом, дозволяє родині чоловіка, який загинув в аварії за участю автопілота Tesla, вимагати від компанії відшкодування збитків за «‎навмисні та грубі порушення, а також недбалість».

ДТП сталося у 2019 році по дорозі на північ від Маямі, коли Стівен Беннер в'їхав у причіп вантажівки на своїй Model 3 і загинув. Судове засідання, призначене на жовтень, було відкладено і досі не отримало нової дати. Коли справа зрештою дійде до суду, там можуть виявити нову інформацію про масиви даних, які збирає Tesla (інформацію, яка зазвичай є цілком секретною).

Tesla отримала неочікуваний «‎удар» після того, як нещодавно виграла суд у Каліфорнії щодо безпеки її системи автопілота (а точніше «‎вдосконаленої системи допомоги водію», яка може виконувати автоматизовані завдання водіння, як-от навігація по з'їздах і виїздах з автомагістралі, круїз-контроль, зміна смуги руху та автоматичне паркування).

Висновок судді з Флориди про те, що керівники Tesla знали про дефекти, також може означати, що Ілону Маску доведеться дати свідчення у суді. Рейд Скотт зазначив, що маркетингова стратегія автовиробника описувала продукти як автономні, а публічні заяви гендиректорка компанії про автопілот «значно вплинули на переконання щодо можливостей продуктів». Суддя вказав на оманливе відео 2016 року, поширене Маском, на якому нібито було показано, як Tesla повністю автономно керується системою автопілота.

Раніше юристи Tesla заявляли, що слова Маска не слід розглядати у суді, оскільки їх «‎могли підробити».

Суддя тим часом порівняв аварію Беннера з подібним смертельним ДТП 2016 року за участю Джошуа Брауна, в якому автопілот не зміг виявити вантажівки на дорозі, що призвело до того, що автомобіль на великій швидкості врізався в бік причепа трактора. Скотт посилався у висновках і на свідчення інженера автопілота Адама Густафссона та доктора Мері Каммінгс, директора Центру автономії та робототехніки в Університеті Джорджа Мейсона.

Густафссон, який брав участь у розслідуванні справ Беннера і Брауна, засвідчив, що автопілот в обох випадках не зміг виявити причіп і зупинити автомобіль. Він також заявив, що, попри те, що Tesla знала про проблему, жодних змін до системи попередження про перехресний рух з часу аварії Брауна до аварії Беннера не було внесено.

У своєму рішенні суддя також написав, що свідчення інших інженерів Tesla ведуть до обґрунтованого висновку про те, що Ілон Маск, який брав «безпосередню участь» у розробці автопілота, «добре усвідомлював» проблему, але не усунув її.

Tesla під час захисту, ймовірно, стверджуватиме, що аварія Беннера сталася через людську помилку (як це вже було в попередніх справах). Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті, на яке посилається Bloomberg, вже встановило, що в аварії винна людина - водій вантажівки нібито не поступився, а Беннер був неуважним через надмірну залежність від автопілота. Водночас було виявлено й те, що автопілот не надіслав візуального чи звукового попередження водієві, аби він знову поклав руки на кермо.