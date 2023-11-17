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Xiaomi показала перший електрокар — седан з панорамним скляним дахом та максималкою 265 км/год
16:59 17.11.2023 |
Китайський виробник електроніки Xiaomi вперше представив свій дебютний електромобіль ─ п'ятимісний седан з панорамним скляним дахом.
Дозвільні документи свідчать, що електромобіль матиме бренд Beijing Xiaomi SU7, а його виробництвом займатиметься державна компанія Beijing Automotive Group. Раніше Xiaomi заявляла, що її електромобіль буде офіційно запущено у першій половині наступного року.
Електромобіль Beijing Xiaomi SU7 може мати один або два двигуни та комплектується батареями виробництва компаній Contemporary Amperex Technology та BYD. Як опція доступна установка лідара у верхній частині лобового скла для реалізації вдосконаленого асистента водіння.
Xiaomi SU7 має розміри 4997х1963х1455 мм і колісну базу 3000 мм. У нього буде два варіанти коліс: 19 та 20 дюймів. Задньопривідна версія має потужність двигуна 220 кВт, а повнопривідна ─ 495 кВт (220 кВт + 275 кВт).
Для базової версії споряджена вага складає 1980 кг, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Топова комплектація важить 2205 кг, а максимальна швидкість - 265 км/год. Усього передбачено три версії: SU7, SU7 Pro та SU7 Max. Деякі комплектації матимуть активне заднє антикрило. Як очікується, серійне виробництво розпочнеться у грудні 2023 року, а постачання - у лютому 2024 року.
Електромобіль Xiaomi є важливою ланкою в плані компанії створення «всебічної екосистеми» для своїх клієнтів. Компанія вже оновила операційну систему для смартфонів та іншої побутової техніки, щоб мати можливість включити до неї електромобілі. Це дозволить користувачам керувати всіма типами продуктів Xiaomi у рамках єдиної платформи.
На початку цього року Xiaomi зареєструвала торгову марку Modena для свого першого автомобіля. У вересні 2022 року генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь оголосив, що перший тестовий автомобіль Xiaomi зійшов із конвеєра за графіком, а зимові випробування заплановані на грудень.
У березні 2021 року рада директорів китайського виробника електротехніки Xiaomi схвалила вихід на автомобільний ринок, а у вересні компанія повідомила про реєстрацію дочірнього підприємства Xiaomi EV Company Limited зі статутним капіталом 10 млрд юанів ($1,55 млрд).
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