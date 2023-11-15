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АНАЛІТИКА

Toyota представила нове покоління Camry

17:53 15.11.2023 |

Транспорт

Toyota представила нове покоління Camry

 

Дев'яте покоління седана Toyota Camry презентовано офіційно, але втратило двигун V6 та спортивну комплектацію TRD.

Toyota Camry довгий час була останнім середньорозмірним седаном. У той час як дехто казав, що ринок седанів зникає, Toyota заперечувала це, продаючи близько 300 000 Camry на рік сім'ям, водіям Uber і всім, кому потрібен доступний і абсолютно надійний транспорт. А тепер з'явився новий автомобіль.


Toyota Camry 2025 року представляє дев'яте покоління популярного седана. Він доступний виключно як гібрид, і покупці можуть вибрати конфігурації з переднім або повним приводом, а також комплектації LE, SE, XLE і XSE.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Під капотом

Гібридна силова установка поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з електродвигунами. Передньопривідний варіант отримав два електродвигуни і видає 225 кінських сил. Версія AWD додає третій двигун-генератор на задню вісь, підвищуючи загальну потужність до 232 к.с.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Обидва силові агрегати використовують безступеневу трансмісію з електронним керуванням (eCVT). Гібридна система використовує літій-іонну батарею, але Toyota не розголошує її ємність до повного запуску нової Camry.

Toyota представила нове покоління Camry

 

При цьому, двигуна V6 у Camry не буде, адже виробник обіцяє, що гібриди видаватимуть аналогічні продуктивність та відчуття від водіння.

Дизайн

Camry дев'ятого покоління - це серйозне оновлення, але не повністю новий автомобіль. Модель 2025 року їздить на тій же платформі TNGA-K, що була під моделлю восьмого покоління. Однак є перероблена підвіска з новими амортизаторами та переглянутими налаштуваннями.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Зовнішній вигляд Camry 2025 року схожий на модель восьмого покоління з великою нижньою передньою решіткою радіатора та вузькими фарами. Нова модель має стандартні світлодіодні фари, ходові вогні та задні ліхтарі. Ocean Gem і Heavy Metal - нові доступні варіанти фарб, на додаток до поточних кольорів Camry Ice Cap, Wind Chill Pearl, Celestial Silver Metallic, Underground, Midnight Black Metallic, Supersonic Red і Reservoir Blue.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Комплектація XSE має нижню панель кольору кузова, чорну окантовку на багажнику та 19-дюймові колеса. Вона доступна з дахом Midnight Black у поєднанні з Ocean Gem, Wind Chill Pearl, Heavy Metal і Supersonic Red.

Всередині

Camry оснащений 7,0-дюймовою цифровою панеллю приладів і 8,0-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи. XLE і XSE оснащені 12,3-дюймовими дисплеями для приладів і мультимедійних функцій. Технологія включає підтримку бездротових Apple CarPlay і Android Auto, а також наявність бездротової зарядки. Версії вищого рівня також пропонують 10,0-дюймовий дисплей. Також доступна стереосистема JBL з дев'ятьма динаміками.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Різноманітні елементи обробки пропонують різну оббивку. SE використовує SofTex з білими акцентами поверх Boulder або Black. LE має тканину з тисненим візерунком океанської хвилі. XSE має шкіру чорного або яскраво-червоного кольору, а шкіра XLE також має обробку з мікрофібри Dinamica. XLE і XSE мають додаткові сидіння з підігрівом і вентиляцією. Ці комплектації також оснащені акустичним багатошаровим склом для передніх бічних вікон, щоб зменшити шум вітру в салоні.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Усі моделі Camry 2025 року випуску оснащені набором технологій Toyota Safety Sense 3.0. Він включає систему попередження зіткнення, яка виявляє транспортні засоби та пішоходів, адаптивний круїз-контроль, систему допомоги при виїзді зі смуги руху, систему допомоги дорожнім знакам, автоматичне дальнє світло, моніторинг сліпих зон і попередження про поперечний рух ззаду. XLE та XSE пропонують додатковий пакет Premium Plus, який додає систему допомоги у заторах, попередження про перехресний рух спереду, допомогу при зміні смуги руху, монітор панорамного огляду, а також систему допомоги при паркуванні спереду та ззаду з автоматичним гальмуванням.

Спортивна комплектацію TRD у модельному 2025 році поки не буде представлена.

Toyota представила нове покоління Camry

 

Camry все ще є важливим автомобілем для бренду. У 2022 році Camry була п'ятою з найбільш продаваних машин у США з 295 201 примірниками. На четвертому місці був власний Toyota RAV4 з 399 941 проданими екземплярами.

Нова Camry з'явиться у дилерів навесні 2024 року, хоча ціни ще неоголошені.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

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