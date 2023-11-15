Toyota представила нове покоління Camry

Дев'яте покоління седана Toyota Camry презентовано офіційно, але втратило двигун V6 та спортивну комплектацію TRD.

Toyota Camry довгий час була останнім середньорозмірним седаном. У той час як дехто казав, що ринок седанів зникає, Toyota заперечувала це, продаючи близько 300 000 Camry на рік сім'ям, водіям Uber і всім, кому потрібен доступний і абсолютно надійний транспорт. А тепер з'явився новий автомобіль.





Toyota Camry 2025 року представляє дев'яте покоління популярного седана. Він доступний виключно як гібрид, і покупці можуть вибрати конфігурації з переднім або повним приводом, а також комплектації LE, SE, XLE і XSE.

Під капотом

Гібридна силова установка поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з електродвигунами. Передньопривідний варіант отримав два електродвигуни і видає 225 кінських сил. Версія AWD додає третій двигун-генератор на задню вісь, підвищуючи загальну потужність до 232 к.с.

Обидва силові агрегати використовують безступеневу трансмісію з електронним керуванням (eCVT). Гібридна система використовує літій-іонну батарею, але Toyota не розголошує її ємність до повного запуску нової Camry.

При цьому, двигуна V6 у Camry не буде, адже виробник обіцяє, що гібриди видаватимуть аналогічні продуктивність та відчуття від водіння.

Дизайн

Camry дев'ятого покоління - це серйозне оновлення, але не повністю новий автомобіль. Модель 2025 року їздить на тій же платформі TNGA-K, що була під моделлю восьмого покоління. Однак є перероблена підвіска з новими амортизаторами та переглянутими налаштуваннями.

Зовнішній вигляд Camry 2025 року схожий на модель восьмого покоління з великою нижньою передньою решіткою радіатора та вузькими фарами. Нова модель має стандартні світлодіодні фари, ходові вогні та задні ліхтарі. Ocean Gem і Heavy Metal - нові доступні варіанти фарб, на додаток до поточних кольорів Camry Ice Cap, Wind Chill Pearl, Celestial Silver Metallic, Underground, Midnight Black Metallic, Supersonic Red і Reservoir Blue.

Комплектація XSE має нижню панель кольору кузова, чорну окантовку на багажнику та 19-дюймові колеса. Вона доступна з дахом Midnight Black у поєднанні з Ocean Gem, Wind Chill Pearl, Heavy Metal і Supersonic Red.

Всередині

Camry оснащений 7,0-дюймовою цифровою панеллю приладів і 8,0-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи. XLE і XSE оснащені 12,3-дюймовими дисплеями для приладів і мультимедійних функцій. Технологія включає підтримку бездротових Apple CarPlay і Android Auto, а також наявність бездротової зарядки. Версії вищого рівня також пропонують 10,0-дюймовий дисплей. Також доступна стереосистема JBL з дев'ятьма динаміками.

Різноманітні елементи обробки пропонують різну оббивку. SE використовує SofTex з білими акцентами поверх Boulder або Black. LE має тканину з тисненим візерунком океанської хвилі. XSE має шкіру чорного або яскраво-червоного кольору, а шкіра XLE також має обробку з мікрофібри Dinamica. XLE і XSE мають додаткові сидіння з підігрівом і вентиляцією. Ці комплектації також оснащені акустичним багатошаровим склом для передніх бічних вікон, щоб зменшити шум вітру в салоні.

Усі моделі Camry 2025 року випуску оснащені набором технологій Toyota Safety Sense 3.0. Він включає систему попередження зіткнення, яка виявляє транспортні засоби та пішоходів, адаптивний круїз-контроль, систему допомоги при виїзді зі смуги руху, систему допомоги дорожнім знакам, автоматичне дальнє світло, моніторинг сліпих зон і попередження про поперечний рух ззаду. XLE та XSE пропонують додатковий пакет Premium Plus, який додає систему допомоги у заторах, попередження про перехресний рух спереду, допомогу при зміні смуги руху, монітор панорамного огляду, а також систему допомоги при паркуванні спереду та ззаду з автоматичним гальмуванням.

Спортивна комплектацію TRD у модельному 2025 році поки не буде представлена.

Camry все ще є важливим автомобілем для бренду. У 2022 році Camry була п'ятою з найбільш продаваних машин у США з 295 201 примірниками. На четвертому місці був власний Toyota RAV4 з 399 941 проданими екземплярами.

Нова Camry з'явиться у дилерів навесні 2024 року, хоча ціни ще неоголошені.