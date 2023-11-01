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Tesla втратила $145 млрд ринкової вартості за 2 тижні — на тлі слабкого попиту на електромобілі
23:18 31.10.2023 |
Акції автовиробника впали приблизно на 20% після фінансового звіту за третій квартал, оприлюдненого 18 жовтня.
Акції Tesla втратили 1/5 своєї вартості менш ніж за 2 тижні після оприлюднення фінансового звіту компанії та занепокоєння інвесторів щодо слабкого попиту на електромобілі.
Розпродаж стартував цього місяця, коли автовиробник знизив очікування щодо зростання під час звіту про прибутки за третій квартал, а далі лише підсилився похмурими коментарями аналітиків Волл-стріт та інших компаній (виробник акумуляторів Panasonic і виробник мікросхем ON Semiconductor також забили тривогу щодо індустрії електромобілів).
Загалом занепокоєння вплинули на усі акції в автомобільному секторі США, який також веде широкі переговори з профспілками щодо зарплат. Водночас падіння Tesla виділяється: акції знизились приблизно на 20% після звіту, порівняно з падінням індексу S&P 500Tesla втратила $145 млрд ринкової вартості за 2 тижні - на тлі слабкого попиту на електромобілі на 3,6% і падінням індексу Nasdaq 100Tesla втратила $145 млрд ринкової вартості за 2 тижні - на тлі слабкого попиту на електромобілі більш ніж на 4%.
Падіння акцій Tesla «стерло» близько $145 мільярдів з ринкової капіталізації компанії.
«Проблема полягає в капіталомісткому секторі, який інвестує в неперевірені стратегії електромобілів на тлі зростаючих витрат, нижчих цін, вищих ставок і повільного попиту. Сьогодні інвестори, схоже, усвідомлюють ідею про те, що десятки мільярдів доларів, інвестовані в електромобілі, можуть бути руйнівними, а не такими, що приносять гроші», - написав у вівторок аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, обговорюючи послаблення галузі загалом.
Дійсно, перспективи в автомобільній галузі погіршилися через високі процентні ставки, які призвели до стрімкого підвищення вартості володіння автомобілем. У поєднанні зі зростанням інфляції спроможність споживачів дозволити собі великі покупки була обмежена. Електромобілі, які все ще є відносно новою технологією з недостатньо розвиненою екосистемою зарядки, отримали перші удари.
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