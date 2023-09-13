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АНАЛІТИКА

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

14:16 13.09.2023 |

Транспорт

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

Німецький бренд Volkswagen презентував 550-сильний електромобіль з агресивною аеродинамічною системою під назвою ID.X Performance.

Майбутній шлях до електрифікації Volkswagen включає ряд потужних електромобілів й тепер з'явилось чергове продовження. Вже відомо, що обидві моделі Buzz та ID.3 отримають підвищення продуктивності завдяки новій комплектації GTX.

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

Наразі VW показала спеціальний концептуальний автомобіль під влучною назвою ID.X Performance. Заснований на седані ID.7, ID.X Performance візуально має дуже мало спільного зі своїм аналогом, окрім базової форми.

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

Передня частина оновлена з великою чорною решіткою радіатора в основі бампера та відповідними вентиляційними отворами на кожному куті. Також є дифузор з вуглецевого волокна та червона окантовка в стилі GTI, яка огортає весь автомобіль. Масивний чорний пластик покриває колісні отвори, в яких розміщено набір 20-дюймових спортивних легкосплавних дисків зі спеціальною гоночною гумою.

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

Задня частина має масивний задній спойлер на верхній частині кришки багажника з великим дифузором з вуглецевого волокна в основі бампера, і той самий червоний кант із переду та боків автомобіля також простягається до задньої частини. Весь автомобіль розташований на 60 міліметрів нижче за традиційний ID.7.

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

З точки зору продуктивності, концепт ID.X використовує всюдисущу архітектуру MEB, яка лежить в основі майже всіх сучасних електромобілів VW, з двома електродвигунами, що забезпечують йому загальну потужність 550 кінських сил (411 кіловат). Як й ID.7, концепт ID.X Performance має швидку зарядку від постійного струму потужністю 200 кіловат.

Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance

 

Звичайно, немає підтвердження того, що цей концепт коли-небудь потрапить у виробництво, але VW вже підтвердив (і анонсував) більш гарячий ID.7 GTX з агресивними акцентами, покращеною аеродинамікою та, сподіваємось, більшою потужністю.

Тим часом концепт ID.X Performance буде представлений на міжнародному шоу ID. Treffen, яке проходить у Локарно, Швейцарія, до 9 вересня.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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