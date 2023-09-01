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АНАЛІТИКА

Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді

17:38 01.09.2023 |

Транспорт

Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді

 

Tesla вперше за 6 років із моменту запуску зробила рестайлінг Model 3: оновила зовнішність, збільшила внутрішній простір та додала кілометрів на одному заряді. Tesla говорить, що було оновлено понад 50% компонентів.


Під час розробки ця модифікація була відома, як Project Highland, чутки про неї точаться ще з кінця 2022 року, передає Autocar. Найбільшими візуальними змінами стали фари нової форми та бампер, а кришка багажника отримала С-подібні задні ліхтарі. Також зменшили передній капот авто, що трохи розширило простір у салоні. Там з'явиться новий 8-дюймовіий сенсорний екран для задніх пасажирів та кілька додаткових динаміків в акустичній системі.

Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді

 

Візуальні зміни мали ще й практичне значення, оскільки тепер у Model 3 коефіцієнт лобового опору складає 0,219. У результаті автовиробник заявив про збільшення запасу ходу на 5-8%. Стандартна задньопривідна Model 3 офіційно зможе проїжджати 550 км (раніше було 488), а модифікація Long Range - 673 (було 630 км).

Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді

 

Автомобіль початкового рівня з мотором на 245 кінських сил до 100 км/год зможе розігнатися за 6,1 с, а Long Range із 345 к.с. - за 4,4 с. Максимальна швидкість обох - 200 км/год. Tesla поки не підтвердила випуск моделі Model 3 Performance (ймовірно 456 к.с. та 576 км автономності).

Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді

 

Зниження ціни Model S та Model X

Цінник базової Model 3 має зрости приблизно на 12%, до 35,8 тис. доларів (у Китаї), повідомляє Bloomberg. Одночасно Tesla знизила ціни на преміальні моделі та на опцію автопілота Full Self-Driving на 3 тис. доларів (до 12 тис.).

Tesla зараз просить 74990 доларів за базову Model S та 79990 - за базову Model X. Хоча на початку року стартова пропозиція для цих моделей була значного вищою: 104 990 і 120 990 доларів відповідно. Для ринку США потрапляння в цінову категорію до

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Tesla
 

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