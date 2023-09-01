Volkswagen представив концепт T7 California

Більший і оснащений великою кількістю технологій, концепт Volkswagen T7 California є передвісником серійної моделі, запланованої на 2024 рік.

Тізерна компанія з презентації Volkswagen T7 California офіційно завершилась. У 2023 році на Caravan Salon у Дюссельдорфі дебютував найновіший кемпер California від Volkswagen. Незважаючи на те, що це концепт, VW не соромиться демонструвати деякі значні зміни в порівнянні з поточною моделлю. І хоча деякі деталі не повністю пояснені, йдеться про цілком нове покоління кемпера California, який з'явиться на європейському ринку в 2024 році.





Великою новиною є додавання других розсувних дверей з лівого боку фургона. У попередніх версіях кухня була розташована вздовж нерухомої сторони, і її все ще можна знайти там у T7 California Concept. Однак інженери Volkswagen перемістили її назад рівно настільки, щоб створити доріжку за передніми сидіннями. Як побічний ефект, індукційна плита, раковина, холодильник і ящики тепер доступні як зовні, так і зсередини. Газова плита також включена, а зовні доступна розетка на 230 вольт.

З додаванням других розсувних дверей VW представив нову California як концептуальний тризонний автомобіль.

Зона перша існує з правого боку, куди пасажири можуть заходити та виходити для виконання щоденної рутини протягом тижня. У вихідні ця зона стає відкритим наметом з одностійним тентом, який висувається назовні, щоб затінити дверний отвір. Третя зона - це інша сторона фургона, тепер доступна через нові розсувні двері та затінена двостійковим тентом для приготування їжі та обіду.

Між ними у зоні два можна побачити кухню між передніми сидіннями, які повертаються на 180 градусів, і задньою лавкою, яка перетворюється на ліжко. Сидіння також легко знімаються, щоб отримати додатковий простір, і, звичайно, є алюмінієвий розкидний дах.

Він оснащений світлодіодними ліхтарями та USB-роз'ємами для живлення, а керується багатофункціональним планшетом у задній частині фургона. Це джерело всіх функцій фургона та інформаційно-розважальних завдань, встановлене на поворотному кронштейні, щоб його можна було бачити під різними кутами під час роботи чи розваг. Або можна відмовитися від усього цього та контролювати все за допомогою програми для смартфона.

Інший важливий елемент - це плагін-гібридна силова установка концепту California. Вона перша у сімействі California, тож VW не оприлюднює конкретних деталей, що стосуються кемпера.

Стандартний Multivan T7 eHybrid об'єднує 1,4-літровий двигун з одним електродвигуном, щоб створити сумарну потужність 215 кінських сил, і він може подолати 48 км із повним зарядом батареї. Таке живлення, звичайно, корисно у кемпері, але наразі невідомо, чи VW внесе якісь зміни в систему для серійної «Каліфорнії».

Однак VW заявив, що «всі системи приводу Multivan» будуть доступні, коли California надійде у виробництво в 2024 році. Імовірно, це означає, що покупці зможуть обрати повністю бензинові або дизельні двигуни на додаток до eHybrid. Щодо того, коли саме бренд почне виробництво або скільки буде коштувати новинка, такої інформації поки не оголошено.