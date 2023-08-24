Lamborghini представив концепт позашляховика Lanzador

Електричний концепт Lamborghini Lanzador дебютував із 1341 к.с. Серійна версія з'явиться у 2028 році.

Незважаючи на свою історію створення потужних суперкарів V12, Lamborghini дивиться в електричне майбутнє з концептом Lanzador.

Lanzador - це не просто візуальний проект, а радше ранній погляд на перший електромобіль автовиробника, який має з'явитися в 2028 році як альтернатива іншим дорогим електромобілям.





Змагаючись із Ferrari Purosangue та Rolls-Royce Spectre, Lanzador повинен демонструвати всепогодні характеристики першого з приголомшливими пропорціями та зовнішнім виглядом останнього. Сміливий стиль, футуристичний салон і, що найважливіше, приголомшлива вихідна потужність у 1341 кінську силу гарантують, що він відповідатиме іншим моделям Lamborghini із V12.

Як концепт, Lanzador не має надто багато конкретних деталей щодо трансмісії, яка знаходиться під його шкірою. Lamborghini каже, що він матиме два двигуни з високою питомою потужністю, які також забезпечать йому повний привід. Ці двигуни живитимуться від невизначеної «високопродуктивної батареї, яка також забезпечує великий запас ходу», але знову ж таки, подробиць мало. Однак Lamborghini впорається з однією значною цифрою: Lanzador матиме 1 мегават потужності, що означає чотиризначне число конячок.

Система Aerodinamica Lamborghini Attiva, яка забезпечує точний аеродинамічний контроль рухомого переднього спліттера, бічних задніх лопатей, розсувного дифузора та жалюзі в системі повітряної завіси, допомагає впоратися з усім цим. У найефективнішому режимі ці аероелементи налаштовуються, щоб забезпечити мінімальний опір вітру, тоді як більш спортивні налаштування приводу збільшують притискну силу для кращого контролю.

Система активної підвіски також присутня на Lamborghini Lanzador з пневматичними пружинами, адаптивними амортизаторами та кермовим управлінням задньої осі, що покращує продуктивність і стабільність. Подібним чином точне розподілення векторів крутного моменту допомагає розподіляти потужність між переднім і заднім двигунами, причому кожен посилає потужність праворуч і ліворуч, щоб забезпечити швидше включення та більш збалансоване керування.

Завдяки унікальним пропорціям відносно існуючих Lambo, Lanzador поєднує в собі «надвисокопродуктивні елементи суперспортивного автомобіля Revuelto та анімаційну універсальність Urus». Все починається з більшого кліренсу, що покращує зручність використання автомобіля на поганих дорогах (або під'їздах до ресторанів).

Однак до цих пропорцій може знадобитися деякий час звикнути. Як новий форм-фактор у лінійці компанії, Lanzador виглядає трохи високим і незграбним. Хоча глянцева чорна обшивка нижньої частини кузова допомагає візуально зменшити висоту, Lanzador лише приблизно на 4 дюйми (101 мм) нижчий за Urus. Однак, його спрощене та модернізоване покриття кузова набагато чистіше та традиційніше привабливе, ніж поляризаційний Revuelto, і цілком можливо, що майбутні Lambo будуть подібним чином пом'якшеними.

Завдяки унікальним пропорціям відносно існуючих Lambo, Lanzador поєднує в собі «надвисокопродуктивні елементи суперспортивного автомобіля Revuelto та анімаційну універсальність Urus». Все починається з більшого кліренсу, що покращує зручність використання автомобіля на поганих дорогах (або під'їздах до ресторанів).

Однак до цих пропорцій може знадобитися деякий час звикнути. Як новий форм-фактор у лінійці компанії, Lanzador виглядає трохи високим і незграбним. Хоча глянцева чорна обшивка нижньої частини кузова допомагає візуально зменшити висоту, Lanzador лише приблизно на 4 дюйми (101 мм) нижчий за Urus. Однак, його спрощене та модернізоване покриття кузова набагато чистіше та традиційніше привабливе, ніж поляризаційний Revuelto, і цілком можливо, що майбутні Lambo будуть подібним чином пом'якшеними.





Інтер'єр

Враховуючи футуристичний екстер'єр, буде сумно дізнатися, що Lanzador має традиційні двері, а не ножиці, які стали відомими завдяки кожному суперкару V12, починаючи з Countach.

Двері забезпечують доступ до просторого інтер'єру, як у спортивних купе, із задніми сидіннями, які можна реконфігурувати, і великим багажником, що покращує повсякденне використання. Фірмовий підпис Lamborghini «pilot» з'являється спереду, де водій і передній пасажир сидять за Y-подібною панеллю приладів, а їх розділяє плаваюча центральна консоль.

Цифрова панель приладів і дисплей з боку пасажира виконують інформаційно-розважальні функції, а центральний сенсорний екран помітно відсутній. Натомість можна знайти безліч кнопок і перемикачів на консолі, одні з яких керують екранами, а інші - автомобілем. Як і на всіх сучасних Lamborghini, кнопка запуску розташована під «дверцятами для запуску ракет», а перемикач керує вибором руху вперед і назад.

За словами Lamborghini, у салоні також широко використовуються екологічно чисті матеріалів. Наприклад, оббивка з вовни мериноса походить від австралійських овець, які щороку вирощують нове руно, що робить матеріал відновлюваним (хоча захисники прав тварин можуть зазначити, що вівці потребують стрижки лише в результаті одомашнення людини). Вовняна панель приладів, дверна панель і оббивка сидінь з'єднані нитками з переробленого нейлону, а піна для сидінь виготовлена з переробленого пластику та надрукована на 3D-принтері для зменшення відходів.

Lamborghini також використовує в салоні шкіру стійкого дублення, обробляючи її залишками води від виробництва оливкової олії. Інакше воду потрібно було б очищати в станції очищення стічних вод через її високу кислотність і фітотоксичний ефект, але натомість її можуть повторно використовувати виробники хімікатів для виробництва дубильних речовин. Lamborghini також пишається італійською синергією між її суперкарами та національною індустрією оливкової олії.

Серце Бика

Концепт Lamborghini Lanzador є останнім доказом нового духу декарбонізації компанії під назвою Direzione Cor Tauri.

Cor Tauri - найяскравіша зірка в сузір'ї Тельця, (Альдебаран - арабською, або Alpha Tauri - латинською), що також означає «серце бика» на латині. Автовиробник вказує на Cor Tauri як на бажаний символ, зменшуючи свій вуглецевий слід, не відмовляючись від духу бика, який ідеалізував Феруччо Ламборгіні.

Для початку кожен Lamborghini буде певним чином електрифікований до кінця 2024 року, а Lanzador з'явиться в 2028 році як четверта модель у лінійці автовиробника (і його перший електромобіль).

Серійний Lanzador буде побудований поблизу штаб-квартири компанії в Сант-Агата-Болоньезе, і автовиробник планує найняти додаткових співробітників для підтримки розробки та виробництва електромобіля. Очевидно, що ціна ще далеко не визначена, але враховуючи, що найдешевший Lambo на даний момент коштує понад 200 000 доларів, а Revuelto має цінник від 600, не очікуйте, що Lanzador буде дешевим.