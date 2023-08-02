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Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
13:22 02.08.2023 |
Японська марка Toyota презентувала новий Land Cruiser для європейського ринку, який суттєво відрізняється від попередньої версії.
Toyota Land Cruiser 250 дебютував в Європі, де пропонуватиметься з іншим двигуном. У той час як версії для Північної Америки та Китаю оснащуються 2,4-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом і електричним двигуном, що забезпечує сукупну потужність 326 к.с. і крутний момент 630 Нм, версія для Західної Європи (та Австралії), може похвалитися дизелем. 2,8-літровий агрегат видає 201 к.с. і 500 Нм, які передаються через нову восьмиступеневу автоматичну коробку передач.
Запропонований буде поки єдиним двигуном, доступним на момент запуску в Західній Європі, але Toyota каже, що на початку 2025 року з'явиться м'який гібридний силовий агрегат 48 В. Тим часом дизельний LC має надійти в продаж у жовтні цього року з комплектацією First Edition, що буде обмежена приблизно 3000 прикладами. Як і у варіанті для США, позашляховик продаватиметься з круглими та прямокутними фарами як візуальний кивок до минулих LC.
Toyota хоче відзначити, що це перший Land Cruiser з електричним підсилювачем керма, а також перша модель компанії, яка пропонує передній стабілізатор поперечної стійкості, що відключається.
Toyota хоче відзначити, що це перший Land Cruiser з електричним підсилювачем керма, а також перша модель компанії, яка пропонує передній стабілізатор поперечної стійкості, що відключається.
Залежно від регіону, Land Cruiser «250» буде доступний з додатковими силовими агрегатами, окрім гібридної, м'якої гібридної та дизельної. У Східній і Західній Європі, а також на Близькому Сході Toyota збирається запропонувати 2,4-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 278 к.с. і 430 Нм. Крім того, Східна Європа та Японія також отримають атмосферний 2,7-літровий бензиновий двигун потужністю 161 к.с. і 246 Нм.
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