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АНАЛІТИКА

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

13:22 02.08.2023 |

Транспорт

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Японська марка Toyota презентувала новий Land Cruiser для європейського ринку, який суттєво відрізняється від попередньої версії.

Toyota Land Cruiser 250 дебютував в Європі, де пропонуватиметься з іншим двигуном. У той час як версії для Північної Америки та Китаю оснащуються 2,4-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом і електричним двигуном, що забезпечує сукупну потужність 326 к.с. і крутний момент 630 Нм, версія для Західної Європи (та Австралії), може похвалитися дизелем. 2,8-літровий агрегат видає 201 к.с. і 500 Нм, які передаються через нову восьмиступеневу автоматичну коробку передач.


Запропонований буде поки єдиним двигуном, доступним на момент запуску в Західній Європі, але Toyota каже, що на початку 2025 року з'явиться м'який гібридний силовий агрегат 48 В. Тим часом дизельний LC має надійти в продаж у жовтні цього року з комплектацією First Edition, що буде обмежена приблизно 3000 прикладами. Як і у варіанті для США, позашляховик продаватиметься з круглими та прямокутними фарами як візуальний кивок до минулих LC.

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota хоче відзначити, що це перший Land Cruiser з електричним підсилювачем керма, а також перша модель компанії, яка пропонує передній стабілізатор поперечної стійкості, що відключається.

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota хоче відзначити, що це перший Land Cruiser з електричним підсилювачем керма, а також перша модель компанії, яка пропонує передній стабілізатор поперечної стійкості, що відключається.

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Залежно від регіону, Land Cruiser «250» буде доступний з додатковими силовими агрегатами, окрім гібридної, м'якої гібридної та дизельної. У Східній і Західній Європі, а також на Близькому Сході Toyota збирається запропонувати 2,4-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 278 к.с. і 430 Нм. Крім того, Східна Європа та Японія також отримають атмосферний 2,7-літровий бензиновий двигун потужністю 161 к.с. і 246 Нм.

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
 

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи

 

Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

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