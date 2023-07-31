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Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
11:33 31.07.2023 |
Компанія Toyota за підсумками першого півріччя 2023 стала найбільшим у світі виробником автомобілів, випередивши німецький Volkswagen AG та інших конкурентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Toyota заявила, що за шість місяців продала 5,42 млн автомобілів по всьому світу, включаючи автомобілі, продані під брендами Daihatsu і Hino. У порівнянні з минулим роком автовиробнику вдалося реалізувати на 5,5% більше машин.
Японський автовиробник заявив, що зростання продажів було досягнуто за рахунок збільшення виробничих потужностей у всьому світі.
Для порівняння, Volkswagen за перше півріччя 2023 року продав лише 4,37 млн автомобілів - на 12,8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Світовий обсяг виробництва групи Toyota збільшився на 10,3% до рекордних 5,63 млн одиниць. Його виробництво за межами Японії також досягло рекордного рівня 3,53 млн автомобілів.
Продажі компанії на рідному японському ринку зросли на 26,9%, до 1,21 млн автомобілів. Цікаво, що зростання продажів на зовнішніх ринках становило лише 0,6% у зв'язку з незначним падінням попиту на машини в Китаї. Варто відзначити, що завдяки електричному Lexus RZ, продаж електромобілів Toyota зріс більш ніж у п'ять разів і становив 46 171 одиниць за звітний період.
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