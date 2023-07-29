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У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами

23:18 28.07.2023 |

Транспорт

У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами

 

Британська поліція оснастила поліцейський фургон камерами зі штучним інтелектом, які ідентифікували водіїв, що використовують смартфон за кермом.

Правоохоронці Гемпшира та острова Вайт спільно з поліцією долини Темзи провела операцію з 17 по 21 липня, спрямовану на виявлення комерційних автомобілів. Вона проходила на трасах A34 та A303.

У фургоні, оснащеному штучним інтелектом, використовуються дві камери для отримання відеозаписів. Перша встановлена під невеликим кутом і дає змогу визначити, чи перебуває мобільний телефон поруч із вухом водія та чи пристебнутий ремінь безпеки.

Друга розташована під крутішим кутом і дає змогу визначити, чи використовується смартфон для надсилання СМС.

Після автоматичної ідентифікації правопорушень системою штучного інтелекту результати перевіряються ще раз людиною, а потім передаються в поліцію для розгляду.

У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами

 

За словами керівника підрозділу із забезпечення безпеки дорожнього руху Саймона Гомера (Simon Gomer), під час операції правоохоронці виявили 86 водіїв, яких підозрюють у використанні телефону під час руху. 273 водії або пасажири не використовували ремені безпеки.

У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами

 

Також поліцейські виявили 132 механічних правопорушення, пов'язаних із проблемами в роботі автомобілів.


У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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