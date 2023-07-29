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У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
23:18 28.07.2023 |
Британська поліція оснастила поліцейський фургон камерами зі штучним інтелектом, які ідентифікували водіїв, що використовують смартфон за кермом.
Правоохоронці Гемпшира та острова Вайт спільно з поліцією долини Темзи провела операцію з 17 по 21 липня, спрямовану на виявлення комерційних автомобілів. Вона проходила на трасах A34 та A303.
У фургоні, оснащеному штучним інтелектом, використовуються дві камери для отримання відеозаписів. Перша встановлена під невеликим кутом і дає змогу визначити, чи перебуває мобільний телефон поруч із вухом водія та чи пристебнутий ремінь безпеки.
Друга розташована під крутішим кутом і дає змогу визначити, чи використовується смартфон для надсилання СМС.
Після автоматичної ідентифікації правопорушень системою штучного інтелекту результати перевіряються ще раз людиною, а потім передаються в поліцію для розгляду.
За словами керівника підрозділу із забезпечення безпеки дорожнього руху Саймона Гомера (Simon Gomer), під час операції правоохоронці виявили 86 водіїв, яких підозрюють у використанні телефону під час руху. 273 водії або пасажири не використовували ремені безпеки.
Також поліцейські виявили 132 механічних правопорушення, пов'язаних із проблемами в роботі автомобілів.
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