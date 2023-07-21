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Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя
14:33 21.07.2023 |
З початку року компанія Tesla продала в Європі понад 125 000 електромобілів Model Y. Це дало змогу кросоверу стати найпопулярнішою машиною в регіоні.
За підсумками першого півріччя Tesla змогла реалізувати 125 144 електромобілі Model Y. Продажі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року підскочили більш ніж утричі (211,7%). З них у липні було продано майже 30 000 одиниць, приблизно вдвічі більше, ніж у червні 2022 року.
Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який за підсумками шести місяців зміг очолити європейський автомобільний ринок. На другому місці розташувалася Dacia Sandero, а на третьому опинився Volkswagen T-Roc. Їх було продано 118 883 і 107 249 одиниць відповідно.
Першу п'ятірку замкнули Opel Corsa і Peugeot 208. Також до десятки найбільш продаваних автомобілів першої половини 2023 року потрапили Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf і Dacia Duster.
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