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АНАЛІТИКА

Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя

14:33 21.07.2023 |

Транспорт

 

З початку року компанія Tesla продала в Європі понад 125 000 електромобілів Model Y. Це дало змогу кросоверу стати найпопулярнішою машиною в регіоні.

За підсумками першого півріччя Tesla змогла реалізувати 125 144 електромобілі Model Y. Продажі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року підскочили більш ніж утричі (211,7%). З них у липні було продано майже 30 000 одиниць, приблизно вдвічі більше, ніж у червні 2022 року.

Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який за підсумками шести місяців зміг очолити європейський автомобільний ринок. На другому місці розташувалася Dacia Sandero, а на третьому опинився Volkswagen T-Roc. Їх було продано 118 883 і 107 249 одиниць відповідно.

Першу п'ятірку замкнули Opel Corsa і Peugeot 208. Також до десятки найбільш продаваних автомобілів першої половини 2023 року потрапили Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf і Dacia Duster.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla, ЄС
 

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