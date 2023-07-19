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Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
10:20 19.07.2023 |
Члени ради директорів Tesla будуть змушені повернути компанії $735 млн. Цю суму їм виплатили як винагороду, яку суд визнав невиправдано високою.
Члени ради директорів отримали $735 млн з червня 2017 по 2020 рік. Винагороди виплачувалися у вигляді цінних паперів. За цей час члени ради директорів отримали приблизно 11 млн акцій американської компанії.
До суду було подано окремий позов, у якому оскаржується справедливість виплати $56 млрд Ілону Маску (Elon Musk), генеральному директору Tesla. Очікується, що рішення у цій справі буде винесено пізніше.
Повертаючись до членів ради директорів Tesla, суд змусив їх переглянути систему нарахування винагород, оскільки чинна дає змогу отримувати величезні суми компенсації після продажу акцій компанії. Крім того, вони погодилися відмовитися від винагороди за 2021-2023 рр.
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